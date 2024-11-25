超車台積電全看它？英特爾主管曝18A製程最大痛點

Intel 18A對英特爾至關重要，執行長季辛格將轉型希望全都寄託在這款先進製程。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了逆轉營運困境，英特爾正押注18A製程（新的晶片製造製程），希望超越台積電。社交平台X帳號《Tech Fund》近日PO出一則宣稱來自英特爾主管的訪談，這位主管強調18A製程很棒，可惜是英特爾與晶圓製造產業過於隔絕，加上缺乏工程師，能否為外部客戶開發PDK（製程設計套件）仍是未知數。

英特爾經歷多年的失誤之後，未來可能很難扭轉局面，尤其像這樣的大型科技公司來說，挑戰可能更大，因為英特爾已在快速成長的人工智慧浪潮中失去主導地位。為了逆轉營運困境，目前英特爾押注18A晶片製造，執行長季辛格（Pat Gelsinger）將轉型希望全都寄託在這款先進製程。英特爾也寄望Intel 18A能實現超越台積電2奈米製程，以便贏得更多代工客戶。

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對於這項押注，美媒《Fortune》直言，這看起來像是一場昂貴的賭博（expensive gamble），英特爾卻不能不賭一把。

至於18A製程進展狀況，《Tech Fund》近日PO出一則三星前主管、現任英特爾經理的訪談，資料來源指向Tegus，這是美國一家提供專家研究、公司財務資料和工作流程工具的領先市場情報平台。

這位英特爾經理指出，英特爾目前的組織結構是可行的，他們所缺乏的是與晶圓製造產業過於隔絕，並且缺乏半導體工程師，「這是一場艱苦的戰鬥，但技術實在太好了」。

他表示，（英特爾）轉向18A的策略是正確的，真的把雞蛋都放在18A的籃子裡，就對了，「這就是輝達、AWS 和其中一些大公司的地方可以看到與台積電差異之處」。

不過，他也坦言，能否為外部客戶開發PDK（製程設計套件）仍是未知數，因為英特爾內部的設計服務能力仍相當薄弱，儘管如此，由於技術本身非常強大，「英特爾最終會成功」。

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