洪申翰今上任 新北產總力挺：希跳脫傳統思維

勞動部今（25）日下午將舉辦新舊部長交接典禮，圖為新任勞動部長。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕上周5行政院宣布新任勞動部長由立委洪申翰出任，勞動部今（25）日下午將舉辦部長交接典禮。在外界一片質疑聲中，新北市產業總工會跳出力挺洪申翰，表示願意支持一位社會運動者擔任勞動部長，期待他跳脫傳統思維，大力改革。

新北產總今日指出，台灣職場的工作環境至今仍存在著很多壓榨、剝削勞工及職場不法侵害的事件。包括勞動派遣、政府的約聘僱人員任用辦法、勞動常規教育不足，管理者與被管理者對於勞動法規常識的不了解，導致權利事項爭議事件不斷。

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新北產總指出，因霸凌案原任部長何佩珊在一片罵聲中下台，新部長也不被看好，但新北產總願意支持一位社會運動者來擔任勞動部長，更期待他能跳脫傳統思維，大力改革，建立符合先進民主國家的勞動環境。

根據新北產總觀察，職場不法侵害事件以性騷擾、霸凌最為嚴重。期待新部長能跳脫原有的思維模式，積極修訂法規、建立制度，讓台灣的職場工作環境更符合人性。

新北產總根據多年協助處理勞資爭議的經驗指出，職場霸凌一直都是常態，尤其是中小型或微型企業更是嚴重，勞工有苦難言，為保住飯碗，大多數選擇沉默。呼籲企業管理雖是必須，但應是用制度管理，而非是用老闆或是主管的心情來管理。

考量對霸凌事件的預防和禁止，傳統的技術官僚很難跳出原有的框架，新北產總因此支持洪申翰擔任勞動部部長，推動台灣職場的新文化，建立真正友善職場的工作環境。

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