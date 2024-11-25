必應前3季EPS3.69元 執行長周佑洋：Q4旺季表現優於Q3

必應前3季EPS3.69元，執行長周佑洋表示Q4旺季表現將更勝於Q3。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕疫後商機發酵，文創股必應創造（6625）前3季每股稅後盈餘（EPS）來到3.69元，執行長周佑洋表示，展望第4季進入必應創造旺季，不僅延續第3季經營成果，今年第4季業務量能依然持續增加，預估全年展演場次與去年差不多約800-900場。

疫後近2年來必應創造在穩定中求發展， 2024年1月到10月累計營收達24.2億元，累計營收成長率為15.96%，前3季每股盈餘3.69元，相較2023整年營收25.58億元，預期今年整體營收、稅後盈餘都會優於去年。

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周佑洋指出，目前第4季由必應創造接下硬體統籌的海外藝人來台演出，包括韓團Stray Kids 、人氣女團（G）I-DLE、英國女歌手Dua Lipa、日本創作歌手藤井風等，明年更有日本雙人組合YOASOBI、美國搖滾天團Maroon 5（魔力紅） 、澳洲天后Kylie Minogue（凱莉米洛）等。

至於華語音樂歌手部分，總計2024年由必應創造承接的大小巡迴演唱會超過14組藝人，包括五月天、JJ林俊傑、李宗盛、周華健、任賢齊、劉若英、陶喆、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人、薛之謙、周深等，預計2025年將持續增加。日前五月天5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會上海站11場剛結束，接下來跨年將回到樂天桃園棒球場舉行6場，此外必應創造今年也同時承接台北、台中、花蓮、高雄等4城市跨年。

他也說，必應創造近年除深耕展演主要業務，更廣伸營運觸角朝「主辦業務」邁進，引進更多優秀海外藝人來台開唱；另外，鎖定不同量能演出場地洽談「場館運營」也持續進行，目前位於基隆沙灣的「B'IN LIVE SPACE KEELUNG」，7月開始營運至今。

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