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微策略CEO喊比特幣上看1300萬美元 羅伯特清崎表認同

2024/11/25 12:49

微策略執行長賽勒（Michael Saylor，圖左）日前喊出，2045年比特幣將衝上1300萬美元（約新台幣4.2億元），羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表認同。（彭博，法新社，本報合成照）微策略執行長賽勒（Michael Saylor，圖左）日前喊出，2045年比特幣將衝上1300萬美元（約新台幣4.2億元），羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表認同。（彭博，法新社，本報合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球持有最多比特幣的公司「微策略」（MicroStrategy）公司執行長賽勒（Michael Saylor）日前喊出，2045年比特幣將衝上1300萬美元（約新台幣4.2億元）。資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日發文表認同，並指若賽勒的預測成真，投資者以當前價格購買0.01枚比特幣 ，未來將可能成為百萬美元富翁。

綜合媒體報導，賽勒日前接受CNBC採訪時稱，比特幣在未來21年的年化報酬率將達到29%，並將比特幣的潛在成長歸因於投資者採用率的提高和波動性降低。賽勒強調，美國共和黨對華盛頓的控制可能會推出有利於比特幣的政策，進一步推高比特幣的價值，並預測到2045 年，1枚比特幣的價格將達到1300萬美元。

此外，微策略近日也被報導，公司斥資46億美元（約新台幣1461億元）買進逾5.1萬枚比特幣，並正在發行可轉換債券，將資金用來購買比特幣。

資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日在社交平台X發文，對微策略的比特幣策略表達強烈支持，並認同比特幣將達到1300萬美元的說法。

羅伯特清崎稱，根據賽勒預測，比特幣將達到1300萬美元，我相信他是對的，賽勒是個聰明人，且如果賽勒的預測正確，投資者以當前價格購買0.01枚比特幣，未來可能將成為百萬富翁。

羅伯特清崎認為，購買比特幣將比背負5萬美元（約新台幣162萬元）的學生貸款債務，學習多年，只為了獲得一個脆弱的MBA學位來的好，並要投資人變得更聰明，開始購買比特幣，就和他一樣。

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