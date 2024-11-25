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中國網紅譏諷畢業生找不到工作被罵翻 揭露對岸年輕人困境

2024/11/25 12:02

中國網紅「羊毛月」譏諷中國的大學畢業生找不到工作，顯然踩到大量中國年輕人的痛腳。（圖擷自bilibili）中國網紅「羊毛月」譏諷中國的大學畢業生找不到工作，顯然踩到大量中國年輕人的痛腳。（圖擷自bilibili）

〔即時新聞／綜合報導〕在中國抖音有著800多萬粉絲的網紅「羊毛月」，本身擁有北京大學學歷，孰料他近日上傳影片，譏諷中國的大學畢業生找不到工作，此舉顯然踩到大量年輕人的痛處，旋即遭到各界抨擊，而羊毛月事件無疑揭露出中國年輕世代就業困難的困境。

羊毛月在引發輿論圍攻後嚇得刪除影片，但備份片段仍在中國網路上流傳，從中可以看到他先是一臉疑惑地詢問「現在大學生都這麼難找工作嗎」，接著又透露他最近刷抖音時，10條有8條都是在講參加企業秋招後完全沒拿到offer。

羊毛月語帶嘲諷地表示，「北大的博士、武大（武漢大學）的碩士都找不到工作」，但這真的沒人在意，並嘲笑那些「00後（指2000-2009年之間出生的世代）」不是說要整頓職場，結果現在連職場都進不去。

羊毛月的說法立即引發各界圍攻，怒斥他竟然在挖苦大學畢業生就業上的劣勢，「那副嘴臉真是讓人作嘔」，有網友指責他打著高學歷的招牌，卻去貶低那些在就業浪潮中掙扎的年輕人，「這和跑到加護病房對病床上的絕症患者冷嘲熱諷」有什麼兩樣。

羊毛月在引發爭議後一夜掉了數十萬粉絲，他驚覺狀況嚴重連忙拍攝道歉影片，強調他原本只是想談一下大家最近所面對的困難（指求職），但用了不恰當的態度他相當抱歉，但網友們對他的道歉並不買單，仍持續在羊毛月的抖音帳號下留言抨擊。

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