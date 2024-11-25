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現代宣佈召回逾4.2萬輛汽車 這2款因線路問題恐導致車輛滾動

2024/11/25 11:34

現代汽車宣佈召回逾4.2萬輛汽車，這2款因線路問題恐導致車輛滾動（美聯社）現代汽車宣佈召回逾4.2萬輛汽車，這2款因線路問題恐導致車輛滾動（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現代汽車2025款Santa Cruz和Tucson，因線路問題可能導致車輛滾動，現代汽車北美宣佈將召回超過4.2萬輛汽車。

CNBC報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發布通知，受到召回的2025款現代 Santa Cruz 和現代 Tucson 車輛的變速箱可以在無需踩下煞車踏板的情況下，從「駐車檔」換出，從而增加了碰撞或受傷的風險。

美國所有2025輛Santa Cruz和Tucson車輛都將被召回，其中包括超過3萬5500輛的Tucson， 和6900輛 Santa Cruz車輛， NHTSA 估計約有 1% 的車輛有缺陷。

美國國家公路交通安全管理局表示，車主暫時可以繼續駕駛這些車輛，不過，建議車主在停車時使用駐車煞車。經銷商將免費重新佈線控制台擴展接線組件。

信件預計將於 2025 年 1 月 19 日郵寄給相關車輛的車主。

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