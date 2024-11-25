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美國債臺高築 川普減稅計劃恐受阻

2024/11/25 12:53

美國面臨龐大的債務問題，即將上任的川普政府減稅計劃恐受阻。（路透資料照）美國面臨龐大的債務問題，即將上任的川普政府減稅計劃恐受阻。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）自競選期間以來對經濟提出大膽計劃，包括減稅和關稅等，然而美國現在龐大的債務問題恐怕將成為實現這些計劃的阻礙，高利率和償還聯邦現有債務的成本可能會限制新政府的行動。

《美聯社》報導，聯邦債務約為36兆美元（約新台幣117.03兆元），而疫情大流行後通膨飆升，推高了政府的借貸成本，以至於明年的償債成本將超越國家安全支出。償債成本高，使得川普在推動削減所得稅提案時控制聯邦預算的空間較小。這預計也將成為1項政治挑戰，因為較高的利率讓許多美國人買房或新車的成本更高，高成本問題幫助了川普在11月的大選中重新奪回總統寶座。

華府智庫兩黨政策中心經濟（Bipartisan Policy Center）經濟政策計劃執行董事阿卡巴斯（Shai Akabas）表示，很明顯目前的債務規模正在給利率帶來壓力，包括抵押貸款利率。將有愈來愈多的家庭感受到住房、食品雜貨的成本影響，這對於經濟前景將產生不利影響。阿卡巴斯指出，償債將壓縮政府在基礎建設、教育等基本需求的支出。目前政府每5美元就要花費1美元在償還借來的資金，而不是用於支持未來經濟成長的投資。

債務是川普關注的一大問題之一，川普提名對沖基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長的聲明中也提到，被森特將協助遏制聯邦債務「不可持續的道路」。償債成本以及較高的總債務將使川普要延續2017年減稅政策的行動變得更加複雜，其中大部份政策將在明年後到期。減稅帶來的債務增加可能會推高利率，使償債成本進一步增加，並大大降低減稅可能為經濟成長帶來的好處。

政治經濟研究聯合中心（Joint Center for Political and Economic Studies）政策副總裁富爾頓（Jessica Fulton）表示，總統當選人的稅收政策構想將增加赤字，因為他們預計減少那些支付能力最強族群的稅收，例如將公司稅進一步降至15％。

2020年川普離開白宮前，聯邦政府每年花費3450億美元（約新台幣11.21兆元）來償債，由於平均利率較低，即使債務水準攀升，還款成本也能控制，因此可以透過減稅和疫情援助來增加國家債務。國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）預測，明年償債成本可能超過1兆美元（約新台幣32.51兆元），這超出了預計的國防成本。總額也高於國會指導下的基礎設施、糧食援助和其他非國防支出。

利率上升導致償債成本增加，2020年4月，當政府舉債數億美元應對疫情時，10年期債殖利率跌至0.6％，目前約為4.4％。自9月以來，債殖利率一直上升，因為投資人預期川普將透過減稅，增加數兆美元赤字。川普的團隊以及共和黨議員已經在尋找減少政府支出的方法，以最大限度地減少債務並降低利率，川普也談到了透過徵收進口關稅來創造收入和減少赤字。

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