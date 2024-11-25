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索羅斯門徒貝森特當美財長獲「市場認同」! 路透 : 美債曙光浮現

2024/11/25 11:04

索羅斯門徒貝森特當美財長獲「市場認同」（路透）索羅斯門徒貝森特當美財長獲「市場認同」（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）最終選定曾是索羅斯（George Soros）門徒的知名避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任新政府的財政部長。《路透》報導，投資市場對貝森特將接任美國財政部長表示「認同」，債券、期貨出現反彈。

法國興業銀行（Societe Generale）分析師史蒂芬·斯普拉特（Stephen Spratt）表示，貝森特是一個『安全手』候選人，這讓市場鬆了口氣。投資人認為，貝森特將成為市場的代言人。

隨著市場消化了非正統選擇的風險，早盤美國10年期公債期貨在現貨開盤前上漲13個基點，標普500指數期貨上漲0.4%，略高於歷史新高，美元全面走弱，令遭受重創的歐元上漲0.5%，至1.0484美元。

《路透》指出，11月初貝森特在被選為財政部長之前曾告訴《CNBC》，他將建議「逐步分層徵收關稅」。

另外，他在接受《彭博》訪談中主張「美國擺脫巨額債務」，並在《華爾街日報》上主張稅改和放鬆管制，特別是刺激銀行貸款和能源生產。

他的職業生涯是為億萬富翁投資者喬治·索羅斯和著名賣空者吉姆·查諾斯工作，並經營自己的對沖基金。

報導指出，先前美國10年期公債基準殖利率與債券價格成反比。由於美國公債經歷了數週的拋售，徘徊在五個月高點附近。投資者表示，主要是市場還未確認誰將接任美財政部職位，不確定性加劇了拋售潮。

加密貨幣基金Assymetric創辦人兼執行長喬麥肯（Joe McCann）指出，川普這項提名的優點在於，貝森特是一位財政保守派。

他表示，自美國大選以來，市場預期川普將為美國帶來更高的赤字，導致了30年期債券殖利率大幅走高。但現在，這項任命將加強財政紀律、奠定基礎，市場確實會歡迎貝森特。

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