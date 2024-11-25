東南亞6國明年薪資全面上漲！增幅最多是這國 新加坡敬陪末座

東南亞6國明年薪資全面上漲！增幅最多是越南，新加坡敬陪末座（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據專業服務公司Aon 11月的報告，隨著年底的臨近，東南亞6個國家，2025年的薪資預計上調，其中以越南增幅6.7%最高，新加坡4.4%敬陪末座。

另，根據這項於2024年7月至9月進行的研究，該地區的企業可能會維持或增加其勞動力總數。

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CNBC報導，Aon合夥人兼人才主管查瓦拉（Rahul Chawla）表示，預計2025年的薪資成長率，仍高於2024年，且預計未來通膨率將降低、利率較低。

儘管通膨環境有所減弱，但薪資上漲仍在加劇，這意味著人才供需差異超出了通膨範圍。

雖然通膨仍然是預期成長的因素，但其他因素也會發揮作用，例如該地區對技術人才的高需求。

例如，東南亞一直是許多科技公司（例如新加坡）開設商店的沙盒環境，因此吸引了資本，然後創造了對人才的需求，來服務於這種增長。

據怡安集團稱，2025年6個東南亞國家的薪資預算預計增加幅度，依序為越南增幅6.7%、印尼6.3% 、菲律賓5.8%、馬來西亞5%、泰國4.7%、新加坡4.4%。

報告稱，東南亞各產業的薪資增幅也各不相同，其中技術和製造預算增幅最高，達5.8%。零售、諮詢、商業和社區服務、生命科學和醫療設備預計將成長 5.4%。

數據顯示，調幅較少的是能源（4.9%）、金融服務（4.8%）和交通運輸（4.1%）產業。

值得注意的是，調查還發現，到2025年，新加坡和泰國的預算薪資增幅預計將落後於更廣泛的地區，分別為4.4%和4.7%。

查瓦拉表示，新加坡的薪資成長通常落後於東南亞其他市場，由於新加坡是一個已開發市場，與其他成長較快的國家相比，通膨往往較低。

此外，新加坡的國內生產毛額成長率往往低於該地區其他國家，因此也導致預算工資增幅較小。

值得注意的是，根據怡安全球風險管理調查，未能吸引和留住頂尖人才，已成為亞太地區組織的主要風險，從2021年的第9大風險上升到2023年的第4大風險。

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