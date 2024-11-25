金援縮水！紐時爆美國擬將英特爾補貼降至不到80億美元

知情人士向外媒透露，拜登政府擬將英特爾《晶片法案》補貼從85億美元降至不到80億美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向外媒透露，拜登政府擬削減初步計劃透過《晶片法案》向英特爾（Intel）撥款85億美元（約新台幣2764.6億元）的補助，可能降至不到80億美元（約新台幣2602億元），華府做出新決定之際這家晶片大廠正面臨投資延後、廣泛業務困境。

《紐約時報》報導，4名知情人士表示，英特爾是晶片法案下最大的受惠者，但是補助預計將從今年稍早公佈的85億美元（約新台幣2764.6億元）降至不到80億美元（約新台幣2602億元）。這些人士提到，條件的改變考慮到英特爾已獲得為美國軍方生產晶片，價值約30億美元（約新台幣975.7億元）的合約。

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在英特爾延後部份俄亥俄州晶片廠投資計劃後，政府決定削減撥款規模，英特爾現在計劃在2030年前完成這項計劃，而不是2025年。在公佈公司56年歷史上最大的單季虧損後，英特爾一直面臨降低成本的壓力。

拜登政府的行動也考慮到英特爾的技術路線圖和客戶需求，英特爾一直在努力提升技術能力，以追上台積電（2330）等競爭對手，但始終難以說服客戶，自家的產品可以媲美台積電的技術。

英特爾陷入麻煩對於拜登政府加速國內晶片製造的計劃而言是一大打擊，今年3月，拜登前往亞利桑納州，宣佈將給予英特爾數十億美元的補助，並表示，英特爾在製造領域的投資將改變半導體產業。

英特爾是《晶片法案》的最大受惠者，除了直接撥款外，拜登政府還為新工廠投資提供最高達110億美元（約新台幣3577.7億元）的聯邦貸款，以及25％的稅收抵免。英特爾也握有價值30億美元（約新台幣975.7億元）的政府合約，為軍方生產晶片。知情人士表示，正式因為這比合約的規模較大，才讓商務部決定減少對英特爾的補助。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）是《晶片法案》最大的支持者之一，在法案通過前，他會見了100多名議員，並受邀出席國情咨文演說。但從那時候以來，英特爾的業務就陷入困境，最近1季的銷售額降了6％，公司裁員1.5萬人。英特爾市值相較於2000年的約5000億美元（約新台幣16.26兆元）的高點，現在已跌至1060億美元（約新台幣3.44兆元）。

拜登政府一直對英特爾履行投資承諾的能力感到擔憂，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也公開向多家美企喊話，包括Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）等，強調現在很需要科技巨頭支持美國製造的晶片。

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