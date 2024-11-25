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23000點得而復失！台積電、聯發科跳水 指數震盪224點收漲44點

2024/11/25 13:49

23000點得而復失！台積電、聯發科跳水，指數震盪224點收漲44點（資料照）23000點得而復失！台積電、聯發科跳水，指數震盪224點收漲44點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股上週五雖費半收小黑，不過，台股週一（25日）在台積電（2330）、緯創（3231）、鴻海（2317）等AI股發動攻勢，指數開盤漲91.73點，以22996.05點開出，在電子股領攻，傳產與金融助攻，指數開高走高，漲268點，指數觸及23172點，不過，受到台積電與聯發科等電子權值股翻黑拖累，指數漲勢收斂，終場小漲44.05點，收22948.37點，成交量4689億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電開高收低，終場跌10元，收1030元，成交額511.87億元，排名第1；鈊象跌15元，收979元，成交額208.05億元，排名第2；鴻海漲7.5元，收210.5元，成交額166.55億元，排名第3；神達漲2.4元，收85.4元，成交額136.92億元，排名第4；緯創漲6元，收124.5元，成交額127.37億元，排名第5。

長榮跌8元，收228元，成交額118.44億元，排名第6；金寶漲1元，收33.2元，成交額107.96億元，排名第7；健策漲45元，收1500元，成交額105.22億元，排名第8；正崴以漲停87.8元作收，成交額103.19億元，排名第9；聯發科跌30元，收1280元，成交額96.45億元，排名第10。

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