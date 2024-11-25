濃縮鈾拉鋸戰！美媒 : 2原因恐使美94座核反應爐面臨斷炊風險

俄烏戰爭爆發以來，濃縮鈾的價格大幅上漲。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美俄緊張局勢升級，恐影響美國重要電力來源。今年5月美國停止從俄羅斯進口濃縮鈾，近日俄羅斯又吊銷向美運送用於核反應爐的濃縮鈾公司的出口許可證。花旗分析師表示，美國94座核反應爐短期不受影響，若禁運時間延長，加上美國無法順利發展鈾供應鏈，未來美國核電廠恐面臨風險。

《巴隆周刊》指出，擁有鈾交易所交易基金的 Sprott 資產管理公司執行長 John Ciampaglia 表示，自俄羅斯和烏克蘭戰爭爆發以來，濃縮鈾的價格已上漲約 300%。

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隨著美俄緊張局勢升級，2024年5月美國總統拜登簽署一項法案，禁止美國進口俄羅斯生產的低濃縮鈾。但為了避免出現供應問題，美國能源發佈2027年之前可以豁免。

目前美國政府正在積極重建鈾濃縮能力，約提供27億美元的資金建設美國鈾燃料工業。今年4月美國俄亥俄州一座工廠，已成功生產出首批約90公斤的濃縮鈾，並計劃在年底前生產出1噸濃縮鈾。

然，俄羅斯近日突然發布反制措施，11月15日宣佈將對美國出口濃縮鈾實施臨時限制，但俄羅斯聯邦技術和出口管制局許可的一次性供應不在此列。

對此，花旗集團分析師格沃爾基安（Arkady Gevorkyan）最近出具一份報告指出，某些俄羅斯濃縮鈾的短缺，可能對美國小型反應爐的擴建構成重大風險。俄羅斯的禁令不會立即對美國現有的94座核反應爐產生立即停止運作的風險，因為這些核電廠儲存濃縮鈾。若禁運時間延長，加上美國無法順利發展鈾供應鏈，未來美國核電廠恐面臨風險。

俄羅斯濃縮鈾約佔全球供應量44%，目前運輸似乎都陷入停滯，尚不清楚何時恢復供應。全球第二大濃縮鈾公司-美商Urenco，則僅能供應美國約三分之一的濃縮鈾。

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