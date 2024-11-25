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法國城堡好便宜？專家：法國人都不敢碰、只有「這國人」勇往擲錢

2024/11/25 12:52

美國富人正在接手法國人不敢承接的法國古堡、豪宅。（法新社）美國富人正在接手法國人不敢承接的法國古堡、豪宅。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《商業內幕》指出，法國人正在低價出售他們的城堡，甚至免費贈送，但當地法國人卻不敢接手，主因就是這些房產維護成本龐大，是巨大的「錢坑」。

地產專家指出，新冠肺炎疫情爆發後，美國人前仆後繼地移民法國、並在當地購買城堡，購買族群多數為美國創業家。現在，巴黎周圍一半的城堡都是外國人所有，來自法國各地的美國人的詢問也越來越多。

報導指出，法國各地都有大量的城堡待售，平均要價200萬美元（約新台幣6489.8萬元），規模較小的城堡大概只要幾十萬美元，有一些古堡甚至不用錢，原因是太破爛，這些法國城堡讓美國人趨之若鶩。

在法國工作30年的美國房地產經紀人阿德里安·利茲 （Adrian Leeds） 直言，「你可以在法國不花錢就買一座城堡，因為根本沒有人想要」。

當地地產專家指出，買下一座法國城堡要付出的成本，不是只有售價，之後還得預留購買城堡價格約1.5%的費用，只用於年度維護。如果城堡需要大規模整修，則費用會更高。譬如一對加州夫婦以120萬美元（約新台幣3894萬元）的價格買下一座酒莊，往後才發現還需要100萬美元（約新台幣3244萬元）翻修費用。

值得注意的是，倘若購買的法國城堡被認列為是古蹟，全法國大約有1.5萬個，翻修工程計畫得先通過官方程序取得裝修批准，之後翻修工作則必須由指定的專家完成，但在全法國只有31名建築師可負責經手翻修計畫。

專門從事城堡業務的法國房地產經紀人岡薩格·勒奈爾（Gonzague Le Nail）指出，法國人不想要鄉間城堡，但美國人卻很熱衷購買。

法國城堡賣家亨利·多比尼 （Henrys d'Aubigny）指出，他的首選買家是「一個有很多錢的美國人」。

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