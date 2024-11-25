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傳巴西肉品供應商停止向當地家樂福零售商供貨

2024/11/25 09:48

為聲援法國農民，支持法國本地肉品產業，法國零售巨頭家樂福（Carrefour）日前承諾，將拒售南方共同市場（Mercosur）國家的肉類‍‍。（示意圖，法新社）為聲援法國農民，支持法國本地肉品產業，法國零售巨頭家樂福（Carrefour）日前承諾，將拒售南方共同市場（Mercosur）國家的肉類‍‍。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為聲援法國農民，支持法國本地肉品產業，法國零售巨頭家樂福（Carrefour）日前承諾，將拒售南方共同市場（Mercosur）國家的肉類‍‍。但現傳出，巴西肉品供應商已停止向當地家樂福零售商供貨。

綜合媒體報導，歐盟與南方共同市場希望進一步推進自由貿易協定談判，但卻引發法國農民和畜牧業者對或將進口廉價拉美農產品的抗議。

為聲援法國農民，支持法國本地肉品產業，家樂福執行長邦帕德（Alexandre Bompard）日前宣布，一旦協議生效，家樂福將不再銷售來自南方共同市場國家的肉類，並呼籲其他農業食品業參與者，特別是餐飲業，也加入行動，共同保護法國生產者。

現《路透》援引產業消息人士報導，巴西肉類加工商已停止向當地家樂福零售商、食品加工公司JBS、Marfrig供應肉類。

對於上述報導，家樂福回應表示，巴西當地商店的肉類供應正常，否認有任何短缺，並駁斥相關報導「毫無根據」；而家樂福巴西零售商JBS和Marfrig則拒絕置評。

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