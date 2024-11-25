為中國開後門？墨西哥無懼美關稅威脅 砸27億美元擴建港口

墨西哥預計將斥資約27億美元擴建位於太平洋沿岸的曼薩尼羅港。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國總統當選人川普（Donald Trump）領導的新政府祭出關稅威脅，墨西哥仍押注於全球商品貿易的光明未來，預計將斥資約27億美元（約新台幣878.8億元）擴建位於太平洋沿岸的曼薩尼羅港（Port of Manzanillo），加劇了墨西哥可能成為中國進入北美市場後門的擔憂。

《彭博》報導，川普競選以來放話要對來自中國的進口產品課徵60％的關稅，並對全球其他地區的進口商品徵20％的關稅，但墨西哥仍持續進行大量投資，將主要商業港口的容量擴大1倍以上，顯示出對未來幾年進出口將大幅成長的信心。

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墨西哥將砸下550億披索（27億美元，約新台幣878.8億元）擴建位於太平洋沿岸科利馬州的曼薩尼羅港，此舉將使該港口躋身世界前20大貨櫃港口之列，從目前的第53名快速躍升，成為拉丁美洲最繁忙的城市。擴建後的港口面積將超過1800公頃，預計2030年完工，現有港口面積為450公頃。

墨西哥曼薩尼羅國家港口系統管理局（Asipona Manzanillo）總經理、退休海軍上將加斯奇（Mario Alberto Gasque）表示，額外的土地和更多設備將使港口年吞吐量增加1倍以上，達到1000萬個20呎櫃。如果達到這一水位，曼薩尼羅港的年吞吐量，將與美國最繁忙的洛杉磯港相當。

然而，港口也陷入了地緣政治緊張局勢當中，美國和加拿大都對墨西哥可能成為中國進入北美的後門表示擔憂。美國榮鼎集團（Rhodium Group）上（10）月報告顯示，中國對墨西哥的直接投資是官方統計數據的6倍。

川普團隊1名顧問威脅要對中國出口，透過拉美任何一地運輸的貨物徵收60％的關稅，這是對本（11）月落成啟用的祕魯錢凱港（Chancay）的直接挑戰。這種威脅也可能影響墨西哥多座港口。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）堅稱，「中國利用墨西哥作為美國後門」的想法並不正確，墨西哥生產的汽車，無論是出口到美國或是留在墨西哥市場，來自中國的產品含量都只有7％，反觀美國，這個比例是9％。

曼薩尼羅港商業化經理胡亞雷佐（Julieta Juarez Ochoa）表示，雖然中國是透過曼薩尼羅港運輸商品的主要國家，但這座港口也接收來自日本、南韓等其他亞洲國家的貨物。這還不包括來自美國、加拿大、澳洲以及智利、厄瓜多在內的拉美國家商品。

不僅華府緊盯墨西哥與中國的關係，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日也表示，隨著北美貿易協定即將在2026年進行審查，加拿大政府對於墨西哥與中國的貿易感到擔憂。杜魯道也補充，希望美墨加3國在未來幾個月仍能針對這些問題進行建設性合作。

包括安大略省（Ontario）、亞伯達省（Alberta）在內的一些加拿大省級首長認為，由於墨西哥對中國的貿易更加開放，加拿大應該尋求與美國達成雙邊貿易協定。

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