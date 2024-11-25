晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

為中國開後門？墨西哥無懼美關稅威脅 砸27億美元擴建港口

2024/11/25 09:49

墨西哥預計將斥資約27億美元擴建位於太平洋沿岸的曼薩尼羅港。（路透資料照）墨西哥預計將斥資約27億美元擴建位於太平洋沿岸的曼薩尼羅港。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國總統當選人川普（Donald Trump）領導的新政府祭出關稅威脅，墨西哥仍押注於全球商品貿易的光明未來，預計將斥資約27億美元（約新台幣878.8億元）擴建位於太平洋沿岸的曼薩尼羅港（Port of Manzanillo），加劇了墨西哥可能成為中國進入北美市場後門的擔憂。

《彭博》報導，川普競選以來放話要對來自中國的進口產品課徵60％的關稅，並對全球其他地區的進口商品徵20％的關稅，但墨西哥仍持續進行大量投資，將主要商業港口的容量擴大1倍以上，顯示出對未來幾年進出口將大幅成長的信心。

墨西哥將砸下550億披索（27億美元，約新台幣878.8億元）擴建位於太平洋沿岸科利馬州的曼薩尼羅港，此舉將使該港口躋身世界前20大貨櫃港口之列，從目前的第53名快速躍升，成為拉丁美洲最繁忙的城市。擴建後的港口面積將超過1800公頃，預計2030年完工，現有港口面積為450公頃。

墨西哥曼薩尼羅國家港口系統管理局（Asipona Manzanillo）總經理、退休海軍上將加斯奇（Mario Alberto Gasque）表示，額外的土地和更多設備將使港口年吞吐量增加1倍以上，達到1000萬個20呎櫃。如果達到這一水位，曼薩尼羅港的年吞吐量，將與美國最繁忙的洛杉磯港相當。

然而，港口也陷入了地緣政治緊張局勢當中，美國和加拿大都對墨西哥可能成為中國進入北美的後門表示擔憂。美國榮鼎集團（Rhodium Group）上（10）月報告顯示，中國對墨西哥的直接投資是官方統計數據的6倍。

川普團隊1名顧問威脅要對中國出口，透過拉美任何一地運輸的貨物徵收60％的關稅，這是對本（11）月落成啟用的祕魯錢凱港（Chancay）的直接挑戰。這種威脅也可能影響墨西哥多座港口。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）堅稱，「中國利用墨西哥作為美國後門」的想法並不正確，墨西哥生產的汽車，無論是出口到美國或是留在墨西哥市場，來自中國的產品含量都只有7％，反觀美國，這個比例是9％。

曼薩尼羅港商業化經理胡亞雷佐（Julieta Juarez Ochoa）表示，雖然中國是透過曼薩尼羅港運輸商品的主要國家，但這座港口也接收來自日本、南韓等其他亞洲國家的貨物。這還不包括來自美國、加拿大、澳洲以及智利、厄瓜多在內的拉美國家商品。

不僅華府緊盯墨西哥與中國的關係，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日也表示，隨著北美貿易協定即將在2026年進行審查，加拿大政府對於墨西哥與中國的貿易感到擔憂。杜魯道也補充，希望美墨加3國在未來幾個月仍能針對這些問題進行建設性合作。

包括安大略省（Ontario）、亞伯達省（Alberta）在內的一些加拿大省級首長認為，由於墨西哥對中國的貿易更加開放，加拿大應該尋求與美國達成雙邊貿易協定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財