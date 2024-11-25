金價暴跌逾50美元！失守2700美元 導火線是它

金價跌逾2700美元，導火線是它（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價在上週五因避險需求，再度突破每盎司2700美元關卡，週漲幅更創2年多來最大，不過，受到美國當選總統川普提名斯科特·貝森特（Scott Bessent）出任美國財政部部長，週一亞盤金融市場出現劇烈波動，在投資者獲利回吐，且交易員調整了對聯準會降息的預期，盤中暴跌53美元，摜破2700美元。

彭博社指出，美國當選總統川普提名斯科特·貝森特（Scott Bessent）出任美國財政部部長，令美元近期的漲勢降溫。

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交易員們認為，川普選擇貝森特擔任財政部長是經過深思熟慮的選擇，這緩和了川普勝選引發的一些更為狂熱的押注，導致美元下跌。

週一（25日）亞洲市場開盤後，金融市場出現極為劇烈的波動，美元指數跳空低開，目前跌至106.80，日內大跌70點。

儘管美元大幅下挫，但金價日內仍然遭遇猛烈拋售，一度觸及2659.31美元，截至台北時間13點09分，報2673美元，跌39美元。

路透社分析稱，由於投資者獲利回吐，且交易員調整了對聯準會降息的預期，金價週一從盤中觸及的3週高位大幅回落，目前交易員等待進一步的數據來評估利率前景。

彭博社稱，週一亞市早盤的走勢表明，在川普任命貝森特監督美國政府債務市場、稅收和經濟制裁之後，所謂的川普交易（Trump Trade）的元素正在冷卻，雖然貝森特表示他將支持川普的關稅和減稅計劃，但投資者預計他將優先考慮經濟和市場穩定，而不是政治得分。

貝森特被任命財長後，接受彭博社調查的市場參與者認為，這位對沖基金經理在關稅問題上採取了更加分階段的做法，並試圖控制預算赤字，這被視為美國經濟和市場的積極跡象。

UniCredit Bank GmbH首席經濟顧問Erik Nielsen在給客戶的一份報告中寫道，當貝森特被宣佈提名時，你真的可以聽到美國金融市場參與者鬆了一口氣。

新西蘭銀行駐威靈頓的貨幣策略師Jason Wong表示，美元在因川普交易和更強勁的經濟數據，經歷了最近的大漲之後，將會進行一些整理。他進一步指出，即使美元能在未來幾個月進一步上漲，也應該喘息一下。因貝森特的提名可能會緩解人們對川普對世界其他國家經濟和貨幣影響的擔憂。

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