求職者照過來！前Google人資親授「3招」薪資談判秘訣，招募活動示意圖。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕求職者照過來！你做好了薪資談判的準備嗎？前Google人資指出，大多數雇主表示，他們願意進行薪資談判，不過，卻只有45%的美國求職者，在收到錄取通知時有進行此類對話，他建議，求職者或想加薪者，可以利用AI（人工智慧），並透過研究薪酬數據等3個方法，提出具體提示，來做好對你有利的加薪準備。

CNBC報導，薪酬透明平台FairComp的共同創辦人諾蘭‧丘奇 （Nolan Church），曾在Google、DoorDash 和Carta等公司僱用了約 2000名員工，他指出，大多數雇主表示，他們願意進行談判，並且85%嘗試爭取更高薪水、更好福利或其他改變員工至少得到了他們所要求的一些東西。然而，據他估計，在他向錄取通知的求職人中，約有一半，在面試時根本沒有進行薪資談判。

請繼續往下閱讀...

為什麼沒有更多的人嘗試呢？ 丘奇表示，一些求職人擔心公司可能會撤銷其報價，但這種情況幾乎從未發生過。更有可能的是，人們感到害怕是因為他們沒有太多談判經驗，並且感到沒有準備。

事實上，為薪資談判做準備是很困難的，您可以而且應該在線查看信譽良好的來源建議。但我們都知道，閱讀一篇文章和與招募經理進行談判是非常不同的。

丘奇建議，使用人工智慧來為您提供有利的條件，然後你就可以進入談判，並準備好獲勝。

以下是我使用的3個方法以及具體的提示。

1.研究薪酬數據：

你首先需要了解你的市場價值，ChatGPT是我用過的最好的研究工具。這是我開始時的提示：

請提供位於 <插入位置> 的 <插入公司> 的 <插入角色> 的薪資範圍。根據我的 LinkedIn 個人資料 <插入 LinkedIn url>，我的目標薪水應該是多少？請給我一個反映我真實市場價值的範圍，以及一個可以透過強而有力的談判實現的高端目標。

ChatGPT 引用了Glassdoor 的數據，並給了我一個鏈接，讓我可以自己探索更多內容，確保將您收集的數據與處於類似職位的朋友和同事進行比較。

2. 練習利用ChatGPT的語音功能進行談判：

大多數人把錢留在桌面上，因為他們不敢開口或不知道如何開口。求職人經常說他們對談判沒有信心，這是有道理的。據Zippia稱，每個人在其職業生涯中平均會從事約12份工作。

大多數招募人員在1個月內進行的談判次數，比一般求職人一生中進行的談判次數還要多。

但我們可以透過實踐建立信心，而人工智慧是一個很好的工具，特別是如果你手邊沒有經驗豐富的模擬談判夥伴的話。

我測試了3個頂級人工智慧產品：ChatGPT、Claude 和 Perplexity。截至撰寫本文時，ChatGPT 的語音模型感覺最為真實，使用它感覺就像您實際上正在與招聘經理交談。

要開始讓您的代表加入，請點擊 ChatGPT 的語音功能，並給出以下提示：

我剛剛收到了來自<公司名稱>的<職位名稱>職位邀請。他們向我提供了<插入薪水>。我想和你一起為即將到來的薪資談判進行角色扮演。您可以幫忙，然後在我們完成後給我回饋嗎？

我對這次談話的真實感感到震驚。人工智慧告訴我，我要求的補償超出了其預算，並要求我用數據證明我的要求是合理的。我們來來回回，就像我和招募經理所做的那樣。然後它給了我回饋，告訴我在下一輪我可以做得更好。

如果時間允許的話，建議每天練習15分鐘，持續3到4天。累積1小時的練習可能價值數千美元的年薪。

3‧像即時工程師一樣不斷嘗試：

快速工程不需要技術技能，這與編碼無關，而是與持久性有關。提示工程師修改不同的輸入，讓人工智慧給出更好的答案。你修補得越多，你就會得到更好的回應。

以下是我在談判薪水時使用的其他提示。請記住進行調整和定制以滿足您自己的需求。

除了薪水之外，我還應該協商哪些福利或津貼？

如何計算薪酬方案的總價值，包括股權、獎金和福利？

我可以問哪些問題來確保公司內有升遷和/或職涯發展機會？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法