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赴泰炒房？外國人在泰置產排名曝光 台灣擠進前三名

2024/11/25 07:57

泰國房市吸引大量外國買家關注。（歐新社）泰國房市吸引大量外國買家關注。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國房市吸引大量外國買家關注，泰國房地產資訊中心（REIC）統計顯示，今年第三季，外國人在泰置產金額為185.71億泰銖（約台幣176億），第一大買家是中國，第二名是緬甸，台灣排第三，超車美國、法國、德國及英國等歐美國家。

泰國《民族報》報導，泰國房地產資訊中心（REIC）統計顯示，今年第三季共有 3756 間公寓出售給外國買家，交易金額185.71 億泰銖。

泰國主要房貸銀行（Government Housing Bank）兼代理董事長Kamolpop Veerapala表示，今年前9個月共有1萬1036間公寓轉讓給外國買家，年增3.1%，交易金額較去年前第三季下滑1.5%至514.58 億泰銖（約台幣489億）。

Kamolpop Veerapala指出，若以第三季觀察，轉讓給外國人的公寓數量成長11.6%，交易金額比去年同期增加8.9%。前10大外國買家依序為：中國、緬甸、台灣、俄羅斯、美國、法國、德國、印度、英國及澳洲。

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