水很深！中國央企49歲副總馬建軍驚傳墜樓身亡 4年前老董跳樓離世

中國鐵路建設投資集團副總經理馬建軍驚傳墜樓身亡。（圖取中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國鐵路建設投資集團副總馬建軍驚傳墜樓身亡，他最近一次公開活動為10月15日，當時馬建軍陪同中鐵建投資集團的領導，參加華南總部大廈的項目調查。這並非中鐵建設第一次發生類似事件，董事長陳奮建2020年8月也墜樓身亡，享年58歲。這2人的墜樓原因不明，中國網友直言，「水很深」，有人質疑「是不是被別人扔下去的」。

中國微博公眾號「地產風哨」22日突然貼出中國央企高層墜樓的消息，指稱從多個管道獲知馬建軍身亡，事情已經發生好幾天，圈內人都知情，現在公司網站看不到馬建軍的名字和簡歷。

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目前已有多家中媒證實馬建軍墜樓身亡的消息，中國社交平台微信也瘋傳馬建軍身亡的訊息。據悉，馬建軍最後一次公開露面是10月15日陪同集團的其他負責人，視察華南總部大廈，之後便沒有再出現。

中鐵建投資官網「管理團隊」欄位已刪除馬建軍的名字，公司官方微博仍保留資訊，截至目前，中國官方尚未正式回應此事。

這並非中鐵建設第一次發生高管墜樓身亡事件，董事長陳奮建2020年8月也傳出墜樓身亡，原因不明，享年58歲，當時引起諸多臆測。

中國中央紀委國家監委官網顯示，根據國資委黨委統一部署，2020年6月15日至8月20日，國資委黨委第二巡視組對中鐵建設黨委展開巡視，巡視結束前幾天，也就是2020年8月16日，中鐵建設集團黨委書記、董事長陳奮建就墜樓身亡，當時中媒指出陳是跳樓身亡。

今年中國國務院國資委黨委巡視組第一輪及第二輪巡視的央企，並沒有中鐵，這次中國鐵路建設投資集團副總經理馬建軍墜樓身亡，到底是出於何種原因，尚待釐清。

對此，中國網友直言，「水很深」、「是不是被別人扔下去的啊」、「有些事情不便評論，懂的自然懂，不懂多說無益」、「人死了帳就平了」；還有人說，快到年底了，應該是失火才對，為什麼去跳樓平帳。

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