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黃金策略師：金價20年內衝破每盎司10萬美元

2024/11/25 07:59

俄烏緊張情勢加劇，黃金價格走揚。（法新社）俄烏緊張情勢加劇，黃金價格走揚。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日俄烏情勢加劇，在避險買盤帶動下，黃金現貨週五（22）收在每盎司2712 美元，寫11月初以來新高；比特幣也在川普力挺加密貨幣下，有望叩關10萬美元。許多投資人不知該將資金配置在黃金還是比特幣，全球最大實物黃金ETF基金SPDR Gold Shares（GLD）黃金策略師表示，比特幣近期漲勢可能給投資者帶來虛假的安全感，看好黃金在未來20年內可望衝破每盎司10萬美元。

俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升溫，推動避險買盤，帶動黃金價格22日重新站上2700 美元大關，單周飆升近 6％，具有避險特質的比特幣也呈現續漲態勢。

面對當前情勢，資金如何重新配置，買黃金還是比特幣？對此，黃金策略師 George Milling-Stanley 示警，比特幣近期大漲可能誤導投資者忽視黃金的穩定性，可能給投資者帶來虛假的安全感。他認為，黃金提供長期穩定投資回報。

他批評比特幣推廣者使用「挖礦」一詞誤導市場，比特幣推廣者稱之為挖礦，是因為他們想讓比特幣看起來像黃金，也許是想減少一些黃金光環。他堅稱黃金依舊是更可靠的投資選擇，20年前黃金價格僅爲每盎司450美元，目前已增長5倍，未來20年黃金價格有望突破10萬美元。

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