川普取消中國最惠國機率大增 北京貿易地位恐等同北韓

隨著明年白宮與參眾兩院都由共和黨控制，美國明年取消中國最惠國待遇的可能性非常高。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕取消中國永久正常貿易關係地位（PNTR）的呼聲近期在華府有擴大之勢，專家認為，如果美國真的取消中國該地位，中國商品的平均關稅可能上升至60％以上，其貿易地位將降至與北韓、古巴、俄羅斯等國的水準。

美國之音報導，隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會（USCC）近日在其年度報告中，首度正式建議國會取消中國該地位。此前幾天，美國眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾也推出法案，要求正式中止中國PNTR地位。

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USCC年度報告說，PNTR地位「讓中國在竊取智慧財產權以及操縱市場之下，獲得與美國盟友同等的貿易待遇」。穆勒納爾指出，取消該待遇將「保護我們的國家安全，支持供應鏈韌性，並將製造業工作帶回美國和我們的盟友」。

今年9月，參議員魯比歐也推出類似法案，如今他成為總統當選人川普的國務卿提名人。

報導說，PNTR前身為最惠國待遇。2000年，美國國會投票賦予中國該地位，為其2001年加入世界貿易組織（WTO）鋪路。2000年至2024年，中國對美國的出口規模從500億美元爆增至5000億美元，翻漲10倍。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）國際商務研究主任芮恩希（William Reinsch）說，隨著明年白宮與參眾兩院都由共和黨控制，明年取消中國PNTR地位的可能性非常高。

中國國有證券公司申萬宏源首席經濟學家趙偉發表報告說，美國最惠國關稅稅率平均2.2％、非最惠國為42％，若疊加301條款架構下約20％的關稅，一旦中國失去美國的最惠國待遇地位，平均關稅將上升至60％以上。

喬治梅森大學莫卡特斯中心研究員鍾偉峰指出，美國是中國最大的貿易夥伴，失去美國市場的優惠准入無疑將對中國經濟造成重大打擊，「當中國國內經濟朝著錯誤的方向發展，並且現在出口成為更重要的成長引擎時，取消該地位的影響可能更大」。

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