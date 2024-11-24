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台韓中3國工程師認證 最操半導體企業「抵加」

2024/11/24 18:49

晶片是21世紀的「新石油」，成為各國戰略物資。（彭博）晶片是21世紀的「新石油」，成為各國戰略物資。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕東京大學工學院教授竹內健（Ken Takeuchi）在社群平台PO文稱，在國際半導體會上與台灣人、韓國人及中國人，聊了台積電、三星、華為等企業中哪家最艱辛，結論是部分中國半導體企業。

竹內健PO文指出，在一次國際半導體會議上，自己和韓國人、台灣人、中國人聊了台積電、三星、華為等企業中，哪家最艱辛，結論是（部分）中國半導體企業。對於重要的項目，工程師們聚集在一個僻靜的設計中心（遠離家人），可能會徹夜進行開發。

他還指出，半導體學會來自中國的論文數量正在迅速增加，除了論文品質提高，聽年輕工程師和學生的英文演講也變得更加容易，韓國和台灣的年輕工程師和學生也是如此，「我想說他們比我這一代更成熟」。

東大教授PO出台積電對日本頂大學生的吸引力，這篇貼文已遭刪除。（圖取自Ken Takeuchi X帳號）東大教授PO出台積電對日本頂大學生的吸引力，這篇貼文已遭刪除。（圖取自Ken Takeuchi X帳號）

竹內健還PO出台積電對日本頂大學生的吸引力，他指出，台積電熊本廠蓬勃發展，東京大學許多頂尖學生，包括自己實驗室學生都加入台積電橫濱研發中心，但「我非常希望有才華的學生能夠到台積電竹科總部的研發中心，引領全球創新」。他還問，「沒有博士學位可能有點難到總部工作？」

不過，這篇貼文已經很快就被竹內健刪除，11月24日早上還可看到，目前已經搜尋不到。

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