台灣掌握全球90％先進晶片！幣圈名人狂讚台灣真的很重要

台灣生產全球90%先進半導體，在全球扮演重要角色。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣領域的名人諾法爾（Mario Nawfal）在X發文指出，科技戰爭愈演愈烈，台灣為何很重要，原因是台灣生產全球 90% 最先進半導體，若被中國接管，那麼一個國家就可以主宰為一切提供動力的技術。有網友留言挺台，強調「我們需要捍衛它（台灣）」。

諾法爾PO文指出，台灣生產全球 90% 最先進半導體，這是對人工智慧、科技和全球實力至關重要的晶片。不過，中國聲稱台灣是自己的領土，如果它接管，一個國家就可以主宰為一切提供動力的技術。

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這篇貼文引來許多網友點閱，有網友回應：「對台灣的控制就是對現代世界思想的控制」、「我敢打賭，台灣有鐵穹」，另有網友留言挺台「我們需要捍衛它」。

還有網友分析台灣半導體在全球扮演重要角色，若依照數量，台灣生產的半導體約佔全球的 65% 至 70%。以價值計算，在高階和先進晶片部份，台灣的市占率更顯著。光是台積電就生產全球 90% 或以上最先進的半導體晶片。

這位網友說，前述數據凸顯台灣在半導體產業的主導地位，特別是在尖端技術領域，台灣是半導體生產的樞紐，尤其是最先進和最有價值的晶片。

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