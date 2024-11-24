晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球最貴米其林餐廳「在這」 1人要價近7萬

2024/11/24 15:26

東京米其林一星餐廳「銀座 きた福」「極」字越前蟹套餐，每份要價2130美元。（翻攝自紐約郵報）東京米其林一星餐廳「銀座 きた福」「極」字越前蟹套餐，每份要價2130美元。（翻攝自紐約郵報）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕米其林餐廳讓饕客趨之若鶩，根據外媒報導，全球最昂貴的米其林星級餐點，每位客人需支付2130美元（約新台幣6.9萬元）。

根據美食雜誌《Chef’s Pencil》公布2024年十大最昂貴餐廳，由位於東京的米其林一星餐廳「銀座 きた福」（Ginza Kitafuku）的「極」字越前蟹套餐居冠，每人必須支付2130美元，就能品嚐這頓由日本皇室最愛的松葉蟹料理組成的奢華饗宴。

「銀座 きた福」的「極」字越前蟹套餐是店內最昂貴的套餐，在11月至隔年3月提供。越前蟹過往是日本皇室貢品，價格高於其他雪蟹，也只有福井縣出產的雪蟹，才能稱為越前蟹。餐廳內選用的是重量超過1.5公斤、甲殼寬度14.5公分、蟹腳寬度超過3公分的「極蟹」，是最高等級。

位於東京的米其林一星餐廳「銀座 きた福」。（翻攝自gurunavi.com）位於東京的米其林一星餐廳「銀座 きた福」。（翻攝自gurunavi.com）

曾有YouTuber體驗後表示「迄今為止最不可思議的美食體驗之一」，儘管價格高昂，仍讓人難以忘懷。對於預算有限的消費者，餐廳也提供了一份價格較為親民的紅帝王蟹套餐，每位約258美元（約新台幣8387元）。

根據《Chef's Pencil》統計，2024年全球十大最昂貴米其林餐廳中，前2名均位於亞洲。排名第2的是上海的三星餐廳「Ultraviolet by Paul Pairet」，每位客人需支付1230美元（約新台幣4萬元）。排名第3的是紐約，擁有美國最昂貴的米其林套餐，是位於麥迪遜大道的「Caviar Russe」餐聽。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財