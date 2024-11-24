全球最貴米其林餐廳「在這」 1人要價近7萬

東京米其林一星餐廳「銀座 きた福」「極」字越前蟹套餐，每份要價2130美元。（翻攝自紐約郵報）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕米其林餐廳讓饕客趨之若鶩，根據外媒報導，全球最昂貴的米其林星級餐點，每位客人需支付2130美元（約新台幣6.9萬元）。

根據美食雜誌《Chef’s Pencil》公布2024年十大最昂貴餐廳，由位於東京的米其林一星餐廳「銀座 きた福」（Ginza Kitafuku）的「極」字越前蟹套餐居冠，每人必須支付2130美元，就能品嚐這頓由日本皇室最愛的松葉蟹料理組成的奢華饗宴。

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「銀座 きた福」的「極」字越前蟹套餐是店內最昂貴的套餐，在11月至隔年3月提供。越前蟹過往是日本皇室貢品，價格高於其他雪蟹，也只有福井縣出產的雪蟹，才能稱為越前蟹。餐廳內選用的是重量超過1.5公斤、甲殼寬度14.5公分、蟹腳寬度超過3公分的「極蟹」，是最高等級。

位於東京的米其林一星餐廳「銀座 きた福」。（翻攝自gurunavi.com）

曾有YouTuber體驗後表示「迄今為止最不可思議的美食體驗之一」，儘管價格高昂，仍讓人難以忘懷。對於預算有限的消費者，餐廳也提供了一份價格較為親民的紅帝王蟹套餐，每位約258美元（約新台幣8387元）。

根據《Chef's Pencil》統計，2024年全球十大最昂貴米其林餐廳中，前2名均位於亞洲。排名第2的是上海的三星餐廳「Ultraviolet by Paul Pairet」，每位客人需支付1230美元（約新台幣4萬元）。排名第3的是紐約，擁有美國最昂貴的米其林套餐，是位於麥迪遜大道的「Caviar Russe」餐聽。

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