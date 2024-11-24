中國人湧泰國清邁置產！房價、物價都變貴 當地人怨「想逃出」

清邁隨處可見中國招牌。（翻攝自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國買家正在大批湧入泰國清邁購房市場，中國人的投資正在迅速重塑整個社區，引發了當地社會對未來身份和經濟獨立性的擔憂。

根據《自由亞洲電台》報導，泰國清邁杭東（Hang Dong）區的新住宅開發案中，中文招牌隨處可見，而這並非個案。過去10年，中國買家已在當地購買了超過1000套住宅，總投資金額高達30億至50億泰銖（約新台幣27.8億到46.3億元），投資規模甚至遠超本地開發商的能力。

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當地媒體《民眾商業報》之前就曾報導，杭東區的一項中國投資項目在僅四英畝的土地上就花費了3.5億泰銖（約新台幣3.24億元），投資規模遠超本地開發商的能力。當地居民擔憂，中國投資者的大規模進入正在重塑當地市場，不僅改變了房地產定價，也增加了普通居民的生活成本。

儘管泰國法律有限制外國人擁有土地或住宅的額度，但中國投資者會透過泰國代理人或合資企業，巧妙規避法律，甚至建立起自己的房地產交易網絡。

報到指出，清邁大學中國情報中心負責人Danaitun Pongpatcharatrontep指出，中國投資者正在把清邁從一個旅遊勝地變成他們的第二故鄉，因為對他們來說，清邁擁有優良的自然環境，又能提供便利的交通和教育及養老資源，是理想的置業選擇。

清邁房地產協會本年度的報告顯示，如今，中國買家在當地房地產市場的數量不僅超過其他外國人，甚至超過泰國國民。

隨著中國人增加，當地社區也出現文化衝突，如中國遊客和新移民喧嘩、違反交通規則、忽視當地風俗等，與清邁傳統的禮貌、謙遜和互相尊重文化形成鮮明對比，進一步加劇了社區間的緊張關係。

泰國房地產仲介Hathairat Polnirun透露，中國的房地產交易體系與泰國有很大不同，也使泰國本地仲介處於不利地位，難以吸引中國客戶，甚至可能被中國仲介取代。許多中國投資者直接在泰國設立房地產公司，還經常使用泰國人的名義掩護，一旦有大型中國公司進入，這將徹底改變當地房地產行業的競爭格局，使小型仲介公司無法生存。

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