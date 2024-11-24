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許成鋼：中國若與民主陣營全面脫鉤 只剩10年發展時間

2024/11/24 13:58

美國總統當選人川普（Donald Trump）將在明年1月重返白宮，外界預期川普在第2任期美中對抗將會達到新高點。（路透）美國總統當選人川普（Donald Trump）將在明年1月重返白宮，外界預期川普在第2任期美中對抗將會達到新高點。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）將在明年1月重返白宮，外界預期川普在第2任期美中對抗將會達到新高點。美國史丹福大學政治經濟學者許成鋼指出，中國科學和技術之所以能夠這麼快速發展，其中最大的原因，離不開它和民主陣營的融合，若中國與民主陣營全面脫鉤，中國科技發展將會受到嚴重衝擊，屆時中國將僅剩下10年的發展時間。

綜合媒體報導，許成鋼週六（23日）出席長風基金會舉辦的「當前中國的經濟困境與美中博弈」座談會，他指出，中國的科學和技術之所以能快速發展，其中很大的原因，根本離不開它和民主陣營的融合，即中國透過和西方世界的合作交流，取得了大量的技術和人才。

許成鋼稱，在AI領域中，由於美方無論在AI的基礎研究，還是應用研究上，大量和中國科學家或中國國內的研究機構合作，使得中國在AI領域方面有很強的表現。

許成鋼表示，目前美國國會美中經濟與安全審查委員會已注意到此事，並向國會提出了一個類似當年製造原子彈的曼哈頓計畫，要應用在美中AI發展的競賽上。

許成鋼稱，一旦曼哈頓計畫被實施，馬上就可以看到全面的技術禁運，就如同當年冷戰時候一樣，美國將切斷一切美中合作的任何機會，到時美國將會在量子計畫方面大幅超越中國，雙方的差距將會被迅速拉開。

許成鋼表示，上述說法可從最新的全球超級電腦能力評比就能看出，過去總是排名第一、第二的中國，如今連前5名都擠不進去，原因很簡單，就是中國買不到美國或是台積電的晶片，中國自己也無法突破其中的關鍵技術，在這樣的情況下，中國想在美中科技戰中勝出機率，只能說是微乎其微。

許成鋼還預料，一旦中國和民主陣營全面脫鉤，中國的科技發展將會受到嚴重衝擊，屆時中國將僅剩下10年的發展時間。

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