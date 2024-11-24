SEC主席宣佈1月離任 馬斯克酸：聽說你們每月進辦公室1天

馬斯克（Elon Musk，圖左）回應美國證券交易委員會（SEC）現任主席詹斯勒（Gary Gensler，圖右）的辭職貼文，他認為SEC的工作效率不佳，暗示考慮裁掉SEC部門。（彭博、法新社，本報合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）日前宣布，將在明年1月20日新政府上台之際卸任，消息一出，引發外界關注，當中包括甫被川普（Donald Trump）任命為政府效率部門（DOGE）負責人的馬斯克（Elon Musk）。馬斯克在詹斯勒發文底下留言酸「聽說你們每月進辦公室1天?」，認為詹斯勒代表的SEC職位似乎是個閒職，並暗示考慮裁掉SEC部門。

綜合外媒報導，SEC主席詹斯勒本月21日在社交平台X發文宣布，將在2025年1月20日新政府上台之際卸任。詹斯勒離任後，預計將由烏耶達（Mark Uyeda）或皮爾斯（Hester Peirce）其中1名委員擔任代理主席，2人皆為共和黨員。

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詹斯勒將離任的消息一出，引發外界關注，當中包括甫被任命為政府效率部門負責人的馬斯克。馬斯克在詹斯勒發文後不久，隨即在底下留言，稱「聽說你們月進辦公室一次是真的嗎？」。報導指出，馬斯克認為SEC的工作效率不佳，暗示考慮裁掉SEC部門。

馬斯克的留言，也引發外界熱議，有網友表示，「看來要檢查一下」、「好問題。好吧，詹斯勒你怎麼說？」、「馬斯克的新角色入職已經在X上開始了！幹得好！」、「這正是 DOGE 團隊必須從美國的『肉』或身體上切下來的那種脂肪和軟骨。」、「許多辦公室幾乎 100% 進行遠距辦公。雖然在某些情況下遠距辦公是有意義的，但它會產生一種權利感。讓聯邦工作人員全職回到辦公室將迫使他們退休。停止遠距辦公！」等。

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