南韓樂天傳出將裁員50％、近8萬人 集團嚴正否認

南韓財經消息指出樂天集團將於12月初裁員50％、近8萬人，但韓國樂天隨即出面嚴正否認。（彭博）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓財經雜誌近來刊出樂天集團將於12月初裁員50％、近8萬人的消息，散播至社群媒體後引起騷動，股價在18日開盤時暴跌，但韓國樂天隨即出面嚴正否認，強調公司的資金流相當穩定，股價隨即也回穩。

據《韓聯社》報導，南韓財經消息顯示，樂天集團向外借款達39兆韓元（約新台幣9040億元），在此狀況下15.6萬名員工（國內11萬人、海外4.6萬人）將裁員50％。

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韓國樂天對此表示，39兆韓元是截至今年第3季旗下11間上市公司的債務總額，包括應付帳款和未支付債務，而集團手上的現金、現金等價物、短期金融產品相加後，整體淨負債比率並不太高。

樂天強調，截至上個月為止，集團持有的股票市值為37.5兆韓元、名下房地產價值56兆韓元、可動用存款為15.4兆韓元，總計可出手的金額為108.9兆韓元（約新台幣2.52兆元）。

樂天集團指出，雖然樂天化學、樂天免稅店等旗下公司，今年推出員工自願離職申請，但這是為了提高人力運用效率，和大規模裁員無關，光是樂天化學的可流動資金就有4兆韓元（約新台幣927億元）。

南韓證券分析師也指出，就子公司樂天購物而言，今年第3季的現金資產為2.85兆韓元（約新台幣661億元），1年內要償還的定期借款和債券為2.75兆韓元（約新台幣368億元），這代表並未出現短期流動性危機。

不過，市場上對於樂天裁員的疑慮尚未完全消除，雖然股價已經穩定並小幅拉升，但尚未回到消息傳播前的價位。

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