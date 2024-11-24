晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

南韓樂天傳出將裁員50％、近8萬人 集團嚴正否認

2024/11/24 10:40

南韓財經消息指出樂天集團將於12月初裁員50％、近8萬人，但韓國樂天隨即出面嚴正否認。（彭博）南韓財經消息指出樂天集團將於12月初裁員50％、近8萬人，但韓國樂天隨即出面嚴正否認。（彭博）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓財經雜誌近來刊出樂天集團將於12月初裁員50％、近8萬人的消息，散播至社群媒體後引起騷動，股價在18日開盤時暴跌，但韓國樂天隨即出面嚴正否認，強調公司的資金流相當穩定，股價隨即也回穩。

《韓聯社》報導，南韓財經消息顯示，樂天集團向外借款達39兆韓元（約新台幣9040億元），在此狀況下15.6萬名員工（國內11萬人、海外4.6萬人）將裁員50％。

韓國樂天對此表示，39兆韓元是截至今年第3季旗下11間上市公司的債務總額，包括應付帳款和未支付債務，而集團手上的現金、現金等價物、短期金融產品相加後，整體淨負債比率並不太高。

樂天強調，截至上個月為止，集團持有的股票市值為37.5兆韓元、名下房地產價值56兆韓元、可動用存款為15.4兆韓元，總計可出手的金額為108.9兆韓元（約新台幣2.52兆元）。

樂天集團指出，雖然樂天化學、樂天免稅店等旗下公司，今年推出員工自願離職申請，但這是為了提高人力運用效率，和大規模裁員無關，光是樂天化學的可流動資金就有4兆韓元（約新台幣927億元）。

南韓證券分析師也指出，就子公司樂天購物而言，今年第3季的現金資產為2.85兆韓元（約新台幣661億元），1年內要償還的定期借款和債券為2.75兆韓元（約新台幣368億元），這代表並未出現短期流動性危機。

不過，市場上對於樂天裁員的疑慮尚未完全消除，雖然股價已經穩定並小幅拉升，但尚未回到消息傳播前的價位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財