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回到1977年！黃仁勳超狂說「我們需要消滅英特爾」

2024/11/23 20:37

黃仁勳的身價現在超過英特爾全部家當價值。（法新社）黃仁勳的身價現在超過英特爾全部家當價值。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達已經迅速成為全球最有價值的公司，執行長黃仁勳目前的身價就已超過英特爾全部身價，將歷史推回到1977年，黃仁勳當時曾經說過：「要在英特爾讓我們破產前，我們需要消滅英特爾（kill Intel）」，而這凸顯黃仁勳的霸氣與狂野性格，早已展露無疑。

專欄作家Tae Kim撰寫即將出版的新書《Nvidia Way》將在下月發行，書中透露了這段業界競爭賽。

黃仁勳在1997年輝達RIVA 128推出後舉行的全體員工會議上發表這番言論。 RIVA 128是輝達第三代顯示晶片，核心代號NV3，是後來稱為GeForce 256 GPU的前導產品，在發布後不久，英特爾推出自己的i740，它配備 8MB 「幀緩衝區」（Framebuffer，是圖像傳輸的一個關鍵區域）， 而RIVA 128僅配備4MB幀緩衝區。黃仁勳稱那是一個不穩定的時期。

黃仁勳當時說：「別搞錯了，英特爾的目的是讓我們破產」； 「他們（英特爾）已經告訴了員工，並且他們已經內化這一點，他們會讓我們破產。我們的工作就是在他們讓我們破產之前消滅他們；我們需要消滅英特爾」。

這段摘錄描述20世紀90年代末，輝達狂野的公司文化，黃仁勳和他的許多員工經常每天工作15個小時。

當前輝達市值為3.5兆美元，經常與蘋果和微軟交換龍頭位置，它與蘋果和微軟是世界上僅有市值超過3兆美元的公司。

2024年，有關輝達與英特爾對抗的消息尤其引人矚目。最重要的是，黃仁勳的身價現在超過英特爾的全部家當價值。當時，英特爾的地位與輝達今天的處境非常相似，在企業和消費者市場上佔據主導地位。輝達已成為全球科技業的龍頭，現在的問題是，誰能夠有能力與輝達爭奪桂冠。

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