因台積電發光！美2年後擠掉韓國成第2大先進IC產國

隨著台積電向美國亞利桑那州投入巨額資金設廠，美國可望在2027年成為全球第二大先進半導體製程製造國。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台積電向美國亞利桑那州投入巨額資金設廠，美國半導體地位可望提升，將在2027年成為全球第二大先進半導體製程製造國。

台灣中央社引述TrendForce在最近的一份研究報告中表示，預計到2027年，美國將在全球先進IC生產中佔據21%市場，較目前的9%大幅提升，位居第二，較其領先地位上升一位。

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TrendForce將所謂先進製程定義為7奈米製程或更尖端的技術。3奈米製程是台積電推出的最新技術，並在台南量產，同時台積電正在開發更複雜的2奈米和1.4奈米製程。

TrendForce表示，儘管台灣在2027年仍將保持第一的位置，但其在全球先進IC技術市場中的占比預計將從目前的71%降至2027年的54%。

到2027年，韓國的市佔率可能會從目前的11%下降至9%，其排名預計將從目前的第二位跌至第三位。

台積電目前正在亞利桑那州興建兩座先進晶圓廠。第一個計畫於2025年初開始使用4奈米製程量產，第二個計畫於2028年使用3奈米和2奈米製程量產晶圓。

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