瘋狂大多頭！微策略CEO喊比特幣會漲到1300萬美元

比特幣周五（22日）再刷新高，突破9萬9800美元，朝10萬美元大關逼近。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「幣圈」視為頭號大敵的美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler），將於明年一月離任，刺激比特幣續揚，周五（22日）再刷新高，突破9萬9800美元，朝10萬美元大關逼近。全球持有最多比特幣的公司「微策略」（MicroStrategy）CEO賽勒（Michael Saylor）喊出，2045年比特幣將衝上1300萬美元。

力挺加密貨幣的川普（Donald Trump）勝選後，比特幣價格已暴漲約45%，今年來價格漲了1倍多。週五觸及 9萬9800 美元上方，再度刷新紀錄，隨後呈現拉回走勢。台北時間11月23日17點41分，比特幣報9萬8601萬美元，過去24小時跌0.05%。

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微策略（MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）看好比特幣。（法新社）

即使比特幣價格回調，多頭仍持續看好後市。根據《商業內幕》報導，「微策略」（MicroStrategy）CEO賽勒週五（22日）向 CNBC 表示，比特幣在未來 21 年的年化報酬率應該達到 29%。

賽勒將比特幣的潛在成長歸因於投資者採用率的提高和波動性降低，他強調，美國共和黨對華盛頓的控制可能會推出有利於比特幣的政策，進一步推高比特幣的價值。他說，「我的預測是，到2045 年，一枚比特幣的價格將達到1300 萬美元」。

MicroStrategy 持有 33萬1200 枚比特幣，價值超過 300 億美元，該公司正在發行可轉換債券，將資金用來購買比特幣。

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