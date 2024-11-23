晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

瘋狂大多頭！微策略CEO喊比特幣會漲到1300萬美元

2024/11/23 17:54

比特幣周五（22日）再刷新高，突破9萬9800美元，朝10萬美元大關逼近。（歐新社）比特幣周五（22日）再刷新高，突破9萬9800美元，朝10萬美元大關逼近。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「幣圈」視為頭號大敵的美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler），將於明年一月離任，刺激比特幣續揚，周五（22日）再刷新高，突破9萬9800美元，朝10萬美元大關逼近。全球持有最多比特幣的公司「微策略」（MicroStrategy）CEO賽勒（Michael Saylor）喊出，2045年比特幣將衝上1300萬美元。

力挺加密貨幣的川普（Donald Trump）勝選後，比特幣價格已暴漲約45%，今年來價格漲了1倍多。週五觸及 9萬9800 美元上方，再度刷新紀錄，隨後呈現拉回走勢。台北時間11月23日17點41分，比特幣報9萬8601萬美元，過去24小時跌0.05%。

微策略（MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）看好比特幣。（法新社）微策略（MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）看好比特幣。（法新社）

即使比特幣價格回調，多頭仍持續看好後市。根據《商業內幕》報導，「微策略」（MicroStrategy）CEO賽勒週五（22日）向 CNBC 表示，比特幣在未來 21 年的年化報酬率應該達到 29%。

賽勒將比特幣的潛在成長歸因於投資者採用率的提高和波動性降低，他強調，美國共和黨對華盛頓的控制可能會推出有利於比特幣的政策，進一步推高比特幣的價值。他說，「我的預測是，到2045 年，一枚比特幣的價格將達到1300 萬美元」。

MicroStrategy 持有 33萬1200 枚比特幣，價值超過 300 億美元，該公司正在發行可轉換債券，將資金用來購買比特幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財