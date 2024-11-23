紅色滲透太恐怖 外媒曝歐美高校嚴審中國留學生

由於國安風險考量，歐美高校對中國留學生的安全審查越來越嚴格。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士頂尖科技大學「蘇黎世聯邦理工學院」（ETH Zurich），對來自中國、俄羅斯、伊朗等「高風險」國家的學生進行安全審查後，衝擊最大就是中國公民。這項政策引發連鎖效應，美國也限制中國留學生申請理科研究生的數量，並要求荷蘭也要減少中國學生的數量，因為荷蘭在全球晶片供應鏈中扮演關鍵角色。

《彭博》23日報導，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）收緊了某些科技領域碩博士入學申請標準，這項變更將影響來自伊朗、阿富汗和俄羅斯等國際制裁國家的申請者，受影響最大的將是中國公民。據蘇黎世聯邦理工學院稱，自 2023 年以來，該校已招收了超過 1300 名中國學生，是 2018 年的兩倍。

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報導指出，蘇黎世聯邦理工學院新的篩選程序，將影響申請「雙重用途」技術領域的學生，這些技術既可以用於民用，也可以用於軍事用途。其中包括應用化學和物理、電信和資訊技術、工程、奈米技術和人工智慧。

而且，評斷申請人的標準不僅包括他們的學歷，還包括他們之前就讀過的大學以及他們獲得的政府獎學金。尤其是中國政府提供的獎學金將會受到特別審查，因為媒體報告表明，獎學金得主必須簽署忠誠承諾並遵守意識形態規則。

ETH的決定也讓一些學者檢視該措施是否可以開創更廣泛的先例。去年，近5萬名中國學生在德國大學就讀，其中約10%至15%拿中國政府獎學金。對此，德國聯邦教育和研究部強調，越來越多的學術機構正在設立道德委員會和出口管制辦公室，負責監督研究流程，以應對與外國學生相關的國家安全風險。

德國校長會議的發言人表示，各個學校正在討論是否「在風險管理的背景下」，為學生建立審查流程。

有跡象表明，即使針對中國學生的正式政策尚未出爐，寒蟬效應也可能會產生。柏林洪堡大學化學系學生艾米·林（Ammy Lin）表示，過去兩年，申請德國簽證的中國博士生受到了「不合理」和「過於嚴格」的審查。據她介紹，一些簽證申請人的等待時間已延長至六個月以上。德勒斯登交通工程專業的學生米卡·趙（Mika Zhu）也認為，這顯示歐洲對中國的敵意日益加劇。

印度學生取代中國，成為美國際學生的最大來源國。（路透）

其實，世界其他地區已經採取了類似的措施。川普在2020 年卸任前不久，就以國家安全為由，限制中國留學生申請理科研究生的數量，拜登上任後，保留前述限制。不僅如此，鑑於荷蘭在全球晶片供應鏈中發揮的關鍵作用，拜登政府也要求荷蘭，要求減少中國留學生的數量。

而且，隨著美中關係越趨緊繃，赴美留學的中國學生持續下滑，還被印度全面超越，結束了赴美留學10餘年的領先地位。根據《2024年度美國國際教育門戶開放報告》18日發布報告顯示，中國赴美留學生持續下降4.2%，僅27.74萬人，佔24.6%，位居第二，這是中國赴美留學連續第四年下降。

印度在美留學生則在2023年大幅成長35%的基礎上，2024年再次大幅成長23.3%，超過33萬人，佔比大幅成長5個百分點，達到29.4%，位居第一，比中國高出近5個百分點。

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