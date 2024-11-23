長榮航12月推出「粉萌機」、「糖果機」彩繪機，搶商機。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空繼8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，12月起也將陸續推出飛航日本仙台的「粉萌機」，以及桃園-巴黎的「糖果機」，市場人士指出，彩繪機因明豔活潑的色彩、精美別致的圖案，往往令旅客印象深刻，帶動話題，甚至進而搭乘，挹注營收表現。

航空股近日受到市場資金青睞，多檔航空股紛紛走揚，長榮航本周盤中一度攻上42.3元，直逼歷史新高的42.4元。

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值得注意的是，長榮航近6日呈現內外資土洋法人對作情形，外資近6個交易日總計買超12.96萬張，而投信法人則賣超2.65萬張。

長榮航空與三麗鷗公司在2005年首度合作推出第一代的彩繪機，在市場上引發熱烈討論，接下來分別在2011及2017年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，今年與三麗鷗公司再度攜手，推出第四代彩繪機。

長榮航空12月推出的「粉萌機」、「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等，總計有6架彩繪機。長榮航空指出，慶祝新塗裝彩繪機的加入，與三麗鷗攜手，在月底共同舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動。

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