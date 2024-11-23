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美財政部長人選出爐！對沖基金經理人貝森特獲川普提名

2024/11/23 10:08

對沖基金經理人貝森特（Scott Bessent），獲川普提名出任財政部長。（路透）對沖基金經理人貝森特（Scott Bessent），獲川普提名出任財政部長。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普近日陸續公布新政府內閣人選，週五（22日）宣布提名對沖基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長，貝森特未來若得到參議院的批准並上任，將協助執行川普所承諾的減稅和關稅議程。

現年62歲的貝森特，是宏觀對沖基金Key Square Group的創辦人兼執行長，也是川普競選期間的重要經濟顧問和募款人，為川普推廣其議程並為他撰寫政策演講。貝森特過去曾是民主黨主要金主之一、億萬富豪索羅斯（George Soros）創立的「索羅斯基金管理公司」（SFM）的投資長。

川普表示，貝森特將協助他迎接美國新的黃金年代，鞏固美國作為世界最領先經濟體的地位。川普並補充說，貝森特也將協助振興民間部門，並幫助遏止不可持續的聯邦債務。

貝森特已呼籲延長川普第一任期的減稅政策，希望重申美國的能源主導地位，並認為有必要處理美國的預算赤字。

貝森特最近曾呼籲稅收改革、以及放寬管制來刺激成長。他在《華爾街日報》的一篇評論文章中說，這將是「重啟美國成長引擎」，並協助控制物價的關鍵所在。

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