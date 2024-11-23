響應WFE「氣候倡議敲鐘」活動 證交所、碳交所推碳中和專業認證

證交所、碳交所宣布，攜手推動ISO 14067「碳足跡查證員」與ISO 14068-1「碳中和訓練」訓練課程。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕為響應世界交易所聯合會（WFE）2024年「氣候倡議敲鐘」活動（Ring the Bell for Climate），並推進台灣2050淨零排放的願景，證交所、碳交所宣布，攜手推動ISO 14067「碳足跡查證員」與ISO 14068-1「碳中和訓練」訓練課程，接軌國際最新趨勢與標準，培養專業領域人才，也期望進一步提升台灣在全球減碳行動中的參與和貢獻度。

碳交所說明，WFE今年響應聯合國氣候峰會（COP29），舉辦「氣候倡議敲鐘」活動，證交所共襄盛舉，並藉此呈現台灣因應氣候變遷的各項努力成果。

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而證交所除持續加強企業永續發展資訊的揭露，推動綠色金融商品的發展，更鼓勵企業積極參與碳中和專案，透過透明、公平的交易機制，期能促成更多企業投入低碳轉型，共同實現2050淨零排放目標。

未來證交所也將持續推出更多永續發展專案和環境教育活動，確保台灣在永續發展和碳減排領域走在國際前端。

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