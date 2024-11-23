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黃金谷底大翻身！創2年多來單週最大漲幅

2024/11/23 08:47

週五（22日）黃金價格上漲。（路透資料照）週五（22日）黃金價格上漲。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（22日）黃金價格因避險需求，蓋過了美元走強以及美國下個月降息幅度縮減的預期，兩週多來首次突破2700美元大關，本週更創下兩年多來的最大單週漲幅。

現貨黃金上漲1.5%，報每盎司2709.24美元，創11月6日以來新高；12月交割的黃金期貨價格上漲1.4%，報每盎司2712.20美元。

《路透》報導，黃金價格本週漲逾5.7%，創下2023年3月以來的最佳單週表現，當時一波銀行危機席捲全球市場，提振市場對更安全資產的需求。

俄烏危機加劇推動本週金價飆漲，自上週觸及的2個月低點2536.71美元反彈漲逾170美元。

Allegiance營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「俄烏衝突的升級似乎擴大成俄羅斯和美國之間的衝突，戰爭肯定會增強短期避險吸引力。」

此外市場對美聯準會（Fed）12 月降息的預期已經減弱，一些Fed官員本週聲稱擔憂通膨進展陷入停滯，主張謹慎行事，但另外一些官員則強調需要繼續降息。

卡里安表示，由於政策持續轉變，以及川普提議的貿易關稅帶來的通膨風險，黃金前景依然強勁，預計12月中旬將叩關2750美元。

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