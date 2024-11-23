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「地表最重要股票」何以撼動全球？外媒揭密輝達財報有多關鍵

2024/11/23 11:48

高盛交易室將輝達形容為「地表最重要個股」。（路透資料照）高盛交易室將輝達形容為「地表最重要個股」。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，當1間普通公司公布財報時，投資者在看完後，就會決定要使該公司股價上漲、下跌或進入盤整。然而，當份報告是來自輝達時，金融世界就有可能會發生傾斜，因為輝達財報的影響力極為巨大，先前有媒體稱輝達自身與財報為「地表上最重要財報/股票」。

先前高盛交易室將輝達形容為「地表最重要個股」；彭博策略師克里斯（Cameron Crise）也說，輝達財報的重要性，大概與聯準會（Fed）差不多，外溢效應將牽動台積電（2330）、艾司摩爾（ASML）等。

輝達（NVIDIA）近日公布財報顯示，營收和獲利都比去年同期大約增加1倍，但在當日財報公布後，盤後股價仍是下跌，《金融時報》（FT）社論指出，輝達財報唯一能被挑毛病的，大概就是下季營收預測值為375億美元，只比分析師預期的好一點而已，而今年更早時候成長速度快得多。

《金融時報》社論指出，事實上輝達的表現，包括最新公布的1季，過去6季已經比執行長黃仁勳自己估計的多出20億美元（約新台幣651億元）。不過評論也指出，投資人如此緊張可以理解，因為輝達的命運愈來愈牽連到每1個人。

輝達目前市值約3.6兆美元（約新台幣117兆元），是全球市值第1大公司，占標普500指數的7%，截至週三，今年標普500的漲勢當中，輝達的貢獻比率高達24%。

報導指出，如今輝達財報的效果是，成績好的話，整個股市的「動物本能」就會爆發。根據美國銀行（BofA）分析師的計算，本週投資人期待市場反映輝達財報，指數可以移動1%，這比預期本月美國通膨數據推動指數的程度還大。

輝達造就的相互連結不是假的，正如黃仁勳週三所說的，「這世界上似乎每家公司，都涉及到我們的供應鏈」。

短期來看，輝達所擁有的規模和稀有性都有令人羨慕的長處。供應吃緊，讓輝達產品售價維持在高檔。輝達說，本季新Blackwell晶片的需求超乎預期「數十億美元」，除了矽谷依賴輝達，就連沙烏地阿拉伯、丹麥等國政府，也要推動由國家支持的人工智慧（AI）方案。

至於輝達目前34倍預期本益比的價值，能不能被證明合理，還有待觀察。先前一度成為市值王的思科思科（Cisco），在網路泡沫破裂後，股價一瀉千里。

儘管輝達的客戶砸大錢買晶片，拚AI發展，不過他們（輝達客戶）的客戶，以及他們客戶的客戶，是否也會因產生的服務付費，還有待觀察。

拿輝達和當年的思科來比。輝達有利之處主要有2點，1是估值，思科2000年時預期本益比是130倍，輝達現在才34倍，遠遠落後。

第2，黃仁勳有著事後才看到的受益和豐沛獲利能力。思科在崩盤之前，獲利是銷售的20%，輝達這數字接近60%，而《金融時報》社論也說，若輝達明智地善加運用，公司將還能再推動市場一段時日。

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