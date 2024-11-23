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中國飯店針孔偷拍猖獗！中媒揭「暗黑產業鏈」內幕

2024/11/23 11:30

中國多地爆出飯店、民宿的偷拍事件，中國媒體調查後發現，偷拍已形成一條「生產、銷售、安裝、盜攝、交易」的暗黑產業鏈。（圖擷取自新京報微博）中國多地爆出飯店、民宿的偷拍事件，中國媒體調查後發現，偷拍已形成一條「生產、銷售、安裝、盜攝、交易」的暗黑產業鏈。（圖擷取自新京報微博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國媒體披露，現在在中國，飯店（酒店）偷拍已經成為一條暗黑產業鏈，中國今年以來，多地爆出飯店、民宿的偷拍事件，許多中國民眾疑惑為何偷拍「屢禁不止」，中國媒體調查後發現，偷拍已形成一條「生產、銷售、安裝、盜攝、交易」的暗黑產業鏈，藉此謀取非法利益，近日，包含「付費就能觀看萬部酒店偷拍影片」、「TP-LINK成酒店偷拍專屬工具」等話題更是登上中國社群熱搜榜，TP-LINK對此回應稱，是TP-LINK物聯軟體的影片分享功能，被違法份子不正當利用，目前已暫停銷售付費分享服務。

中國媒體《新京報》日前發布了「酒店偷拍黑產調查」，指出現在要買到針孔攝影機並非難事，這些販賣偷拍影片的賣家，每天在各平台、社群軟體裡招募「攝影機安裝工」，這些針孔攝影機被「種」進飯店、民宿的客房後，又以「直播台」的名義被打包出售，這些賣家透過代理發展下線層層分利，使得偷拍影片如滾雪球般快速傳播，上萬部偷拍影片在付費群內販售。

《新京報》記者詢問賣家後，賣家將16個針孔攝影機捕捉到的住客私密圖片，以5張或6張拼為一組，發給記者選購，「5個台580元人民幣（約2640元新台幣），6個台680元人民幣（約3100元新台幣）。」每個「台」對應一個飯店房間內的攝影機，從圖片可以看出，攝影機被安裝在不同類型飯店的房間高處，能俯瞰整張床，角度各有不同。賣家稱：「你喜歡看什麼樣的角度，就選哪一組台購買。」

記者付款後，賣家讓記者下載一款名為「TP-LINK物聯」的手機軟體，並發來了虛擬號碼註冊的登錄帳戶和密碼，在「裝置」欄中已有5個房間的直播畫面，隨機點開1個房間，不僅可以觀看房間內的即時畫面，還能查看該房間7天內被攝影機偷拍的完整影片。

而多個販售飯店偷拍的賣家表示，他們的直播，都透過下載「TP-LINK物聯」APP即時觀看，在顧客購買直播台後，他們會提供登入「TP-LINK物聯」APP的帳戶和密碼，然後將攝影機主帳號的觀看權限，分享給買家。報導描述，「TP-LINK物聯」是一款合規的APP，在多個手機應用市場可以下載，這消息傳出後，相關話題登上中國社群熱搜榜，引發極大討論。

《南方都市報》報導，「TP-LINK物聯」開發企業TP-LINK（普聯技術有限公司）解釋，「TP-LINK物聯」的影片分享功能，被違法份子不正當利用，產品功能初衷，是方便多名子女觀看獨居老人動態，或是家長觀看小孩動向，可免費分享給5個人，如果要更多就需要購買付費服務。

普聯工作人員表示，有鑑於目前狀況，公司已暫停銷售「TP-LINK物聯」軟體的付費分享服務，提醒用戶在入住飯店等公共場所時提高警惕，保護好自身隱私安全。

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