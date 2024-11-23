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道瓊上漲426點創新高！輝達挫逾3％ 台積電ADR跌0.61％

2024/11/23 06:05

週五美國股市多收紅。（路透）週五美國股市多收紅。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕經濟數據表明美國經濟活動強勁，投資人受到鼓舞，週五美國股市多收紅，道瓊工業指數上漲426點，漲幅0.97%，創下新高，也是連續第三個交易日上漲。標普500和那斯達克指數分別上漲0.35%、0.16%，費城半島體指數反跌0.15%，台積電ADR下跌0.61%，收在190.08美元。

綜合外媒報導，受美國準總統川普明年可能採取更多有利於商業政策的預期影響，美國11月商業活動指標飆升至31個月高點。小型股羅素2000指數上漲並跑贏大盤指數，觸及一週多來的最高點，週五上漲1.8%，本週上漲約4.5%。

個股方面，在美國司法部提交一份建議分拆科技巨頭谷歌業務的文件後，Alphabet週五繼續下跌1.58%，AI領頭羊輝達在週三發布季度預測後，在震盪交易中下滑3.22%。當科技陷入困境時，比特幣則接近期待已久的10萬美元里程碑。

投資人權衡川普計畫對物價壓力可能產生的影響，對聯準會12月政策舉措的預期最近搖擺不定。根據芝加哥商業交易所的FedWatch工具，美國央行降低25個基點的可能性為59.6%。

道瓊工業指數上漲426.16點或0.97%，收44296.51點。

那斯達克指數上漲31.23點或0.16%，收19003.65點。

S&P 500 指數上漲20.63點或0.35%，收5969.34點。

費城半導體指數下跌7.26點或0.15%，收4955.80點。

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