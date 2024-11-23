德國第三季經濟成長率只有0.1％

德國經濟低迷不振，福斯汽車計劃關閉在德國部分3家工廠，裁員數萬名員工。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國聯邦統計局 （Destatis） 週五（22日）發布最新統計，2024 年第三季德國經濟成長較第二季僅成長0.1%，低於預測的0.2%，這是聯合政府垮台所面臨的最新挑戰。

綜合外媒報導，歐洲最大經濟體-德國今年因工業生產下降、COVID-19大流行揮之不去的影響，以及俄羅斯入侵烏克蘭而遭受重創，勉強避免經濟衰退。

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不過，經濟仍欲振乏力，德國聯邦統計局週五報告稱，2024 年第三季德國經濟成長低於分析師預期，國內生產毛額（GDP）較第二季僅成長0.1%，低於初步預測的0.2%。

荷蘭國際集團一位經濟學家指出，從長遠來看，德國著名的製造業面臨來自中國競爭對手的挑戰，德國廉價能源和傳統商業模式已不再有效。

德國經濟低迷最引人注目的例子之一是福斯汽車的危機，這家公司曾經是德國繁榮的代名詞，該公司正試圖削減數十億美元的預算，並關閉德國幾家工廠。

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