擠掉台積電？新傳言稱iPhone 18將採英特爾晶片

現在有新傳言稱，將於2026年與iPhone 18系列一起推出的A20 SoC可能會放棄台積電，轉而使用英特爾晶片。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果iPhone 17系列預計明年上市，搭載A19晶片組，晶片組預計將由台積電製造，但現在有新傳言稱，將於2026年與iPhone 18系列一起推出的A20 SoC可能會放棄台積電，轉而使用英特爾晶片。

notebookcheck報導，蘋果早在9月就與iPhone 16系列一起推出A18和A18 Pro晶片組。雖然蘋果已經在研發A19 Pro，但一份新報告現在提供有關後續晶片組的預期資訊，即A20 Pro預計將在2026年的iPhone 18 Pro機型上搭載。

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正如中國爆料者Fix Focus Digital所分享，明年的A19 Pro晶片不太可能有任何重大的製造改進。當前一代A18晶片組基於台積電的N3E製程構建，而A19一代似乎將升級到台灣公司的N3P製程，很可能與高通的Snapdragon 8 Elite 2 一起使用，這也正如傳聞中的那樣。

然而有趣的是，消息人士稱A20晶片將完全放棄台積電，轉而採用英特爾。據稱，蘋果不會與台積電簽訂為 iPhone 18系列生產A20晶片的合約，而是將目光投向英特爾及其2nm 20A技術。

然而，這其中有多少是真實，還有待觀察，尤其是英特爾放棄內部20A技術，轉而採用台積電生產Arrow Lake 一代CPU。

還有傳言稱蘋果準備在尚未命名的台積電2奈米製程上建造A20晶片。不管怎樣，iPhone 18系列距離發布還有近兩年的時間，現在澄清這些問題或許還為時過早。

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