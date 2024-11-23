晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

擠掉台積電？新傳言稱iPhone 18將採英特爾晶片

2024/11/23 08:13

現在有新傳言稱，將於2026年與iPhone 18系列一起推出的A20 SoC可能會放棄台積電，轉而使用英特爾晶片。（彭博）現在有新傳言稱，將於2026年與iPhone 18系列一起推出的A20 SoC可能會放棄台積電，轉而使用英特爾晶片。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果iPhone 17系列預計明年上市，搭載A19晶片組，晶片組預計將由台積電製造，但現在有新傳言稱，將於2026年與iPhone 18系列一起推出的A20 SoC可能會放棄台積電，轉而使用英特爾晶片。

notebookcheck報導，蘋果早在9月就與iPhone 16系列一起推出A18和A18 Pro晶片組。雖然蘋果已經在研發A19 Pro，但一份新報告現在提供有關後續晶片組的預期資訊，即A20 Pro預計將在2026年的iPhone 18 Pro機型上搭載。

正如中國爆料者Fix Focus Digital所分享，明年的A19 Pro晶片不太可能有任何重大的製造改進。當前一代A18晶片組基於台積電的N3E製程構建，而A19一代似乎將升級到台灣公司的N3P製程，很可能與高通的Snapdragon 8 Elite 2 一起使用，這也正如傳聞中的那樣。

然而有趣的是，消息人士稱A20晶片將完全放棄台積電，轉而採用英特爾。據稱，蘋果不會與台積電簽訂為 iPhone 18系列生產A20晶片的合約，而是將目光投向英特爾及其2nm 20A技術。

然而，這其中有多少是真實，還有待觀察，尤其是英特爾放棄內部20A技術，轉而採用台積電生產Arrow Lake 一代CPU。

還有傳言稱蘋果準備在尚未命名的台積電2奈米製程上建造A20晶片。不管怎樣，iPhone 18系列距離發布還有近兩年的時間，現在澄清這些問題或許還為時過早。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財