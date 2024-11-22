外媒：台積電1.6奈米製造路線圖 2026年底投產

台積電準備2025年底開始採用N2（2奈米級）製造技術批量生產晶片，並於2026年底開始採用A16（1.6奈米級）生產晶片。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電未來幾年的計劃基本保持不變，該公司準備於2025年底開始採用N2（2奈米級）製造技術批量生產晶片，並於2026年底開始採用A16（1.6奈米級）製造製程批量生產晶片。

tomshardware報導指出，荷蘭阿姆斯特丹舉行的開放創新平台（OIP） 2024會議上，台積電設計基礎設施管理主管Dan Kochpatcharin表示：「您在這裡看到的路線圖幾乎相同，實際上，我認為在6個月前的技術研討會上看到的是相同的技術路線圖 」；「我們有 N2、N2P，它們將於明年和後年投入生產。然後緊隨其後的是A16」。

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從技術上講，N2、N2P、N2X和A16有許多相似之處：它們都基於奈米片環柵 （GAA） 電晶體。 N2系列使用超高性能金屬絕緣體金屬 （SHPMIM） 電容器來降低電晶體過孔電阻，從而提高性能效率，而A16使用背面供電網路 （BSPDN） 來進一步提高性能效率。

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