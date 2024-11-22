川普將上任 閎康謝詠芬：台灣半導體業地位無法撼動

閎康董事長謝詠芬表示，台灣半導體業地位無法撼動。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統由川普勝選，將於明年1月重返白宮執政，「川普2.0」會對台灣半導體業有何改變，成為近期業界議論的焦點，半導體檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬今表示，台灣半導體業生態系完整，效率高、競爭力強，客戶是很實際的，「哪個地方成本便宜、哪個地方技術好」，就會往哪邊落腳。她認為，即使川普上任，台灣半導體業地位仍無法撼動。

謝詠芬表示，地緣政治已牽動全世界半導體業的發展，川普上任後，政治面影響產業在所難免，不過，美國製造業畢竟消失已久，川普即使強勢推動美國重返製造業，這不是他一個人的意志就可快速達成，需要美國整體社會、勞工的認同與配合。

請繼續往下閱讀...

謝詠芬認為，半導體發展從美國轉到亞洲，從日本轉到台灣，也陸續往中國、馬來西亞等東南亞國家移動，不管美國、中國如何較勁，還是要回歸現實，客戶是很實際的，還是會衡量「哪個地方成本便宜、哪個地方技術好」，就會往哪邊落腳，台灣半導體業生態系完整，效率高、競爭力強，她說「地位仍是無法撼動的」。

日本正積極找回失落的半導體業，已推出振興半導體產業的政策，謝詠芬表示，以日本為例，缺乏供應鏈，很需要台灣半導體供應鏈協助。閎康已在名古屋、熊本、北海道設立實驗室，受惠日本與國際大廠在日本的資本支出增加，帶動對半導體檢測的需求，閎康日本實驗室業績出色，表現持續優於公司平均水準。

她指出，日本北海道客戶對2奈米製程檢測分析需求急迫，閎康是唯一的合作夥伴，也看好日本市場，日本三個實驗室將全力支持客戶，希望能協助先進製程快速落地，預計2025年閎康來自日本市場的營收將會再明顯成長，較今年佔營收約1成為高，毛利率也會較佳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法