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美億萬富翁出脫13.5萬股台積電 買進輝達470萬股

2024/11/22 21:01

億萬富翁、避險基金公司創辦人肯·格里芬 （Ken Griffin）最近大舉買進輝達、賣出台積電持股。（彭博）億萬富翁、避險基金公司創辦人肯·格里芬 （Ken Griffin）最近大舉買進輝達、賣出台積電持股。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對受益人工智慧前景的輝達與台積電，美國億萬富翁、避險基金公司創辦人肯·格里芬（Ken Griffin）採取不同的買賣對策，他最近買進輝達、賣出台積電。

格里芬在彭博億萬富翁指數中排名第33位，淨資產超過420億美元。他也是Citadel的創始人兼首席執行長，Citadel是歷史上最賺錢的避險基金。

投資媒體指出，散戶投資者可以透過查看季度13F表格來跟隨格里芬的交易。

有趣的是，雖然輝達和台積電都有望受益於人工智慧（AI）基礎設施的需求，但格里芬在第3季度買入一檔股票並出售了另一檔。

格里芬購買了470萬股輝達，使Citadel的部位增加輝達持股194%。另一方面，他則出售13萬5556股台積電，削減Citadel持股7%。這些交易顯示，格里芬對輝達的信心在第3季大幅增加，他對台積電的信心可能略有下降。

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