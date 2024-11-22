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中國爆出黑心衛生棉庫房發現蟑螂腿 中國網友嚇瘋

2024/11/22 21:55

中國爆發黑心衛生棉事件，有些衛生棉已遭消費者抵制被迫下架。（圖取自中國社交平台）中國爆發黑心衛生棉事件，有些衛生棉已遭消費者抵制被迫下架。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國爆發黑心衛生棉事件，多個品牌的衛生棉被揭發有「虛標長度、衛生標準低」等問題，還有部落客潛入某衛生棉生產線，揭露原料庫房環境惡劣，還發現蟑螂腿和菸頭。中國網友炸鍋，開罵「沒有一樣好東西，天天罵外國不好，起碼人家吃的用的不會造假」。

綜合中媒報導，中國黑心衛生棉事件引爆網路怒火，此事件最初是網友突發奇想，拿著尺去量不同品牌衛生棉的實際長度，發現幾乎所有知名品牌的衛生棉，實際長度都比包裝標註的短。

隨後，有網友曬出自己與ABC品牌網店客服的聊天記錄，客服回應「機器生產的衛生棉會有偏差，如果覺得接受不了，可以不買」，此番言論進一步引發怒火，網友指責其態度惡劣、推卸責任。

最後，廣東景興健康護理實業創辦人鄧景衡22日終於出面公開致歉，坦承旗下的衛生棉品牌ABC先前因「偷工減料」、客服言論不當陷入爭議，一定會進行整改。如今，網路上已經搜不到ABC衛生棉的產品。舒萊、倍舒特等廠商也相繼道歉，並承諾長度將和標註零差別。

中國網友揭發衛生棉原料庫房環境衛生堪憂。（圖取自中國社交平台）中國網友揭發衛生棉原料庫房環境衛生堪憂。（圖取自中國社交平台）

除了尺寸問題外，更恐怖的是，有部落客潛入某衛生棉生產線，發現原料庫房環境惡劣，甚至發現蟑螂腿和菸頭，生產環境讓人無法直視，對健康造成極大威脅。

對此，中國網友一肚子火，開罵「沒有一樣好東西，天天罵外國不好，起碼人家吃的用的不會造假。再看看我們，吃的防腐劑、農藥殘留，用垃圾東西，連穿的衣服都有甲醛，哪有一件叫人放心的」。還有網友說「懲罰沒有動力，作惡就沒有底線」、「乾淨衛生很難嗎」、「賣那麼貴，還沒一個達標，全是一坨屎，垃圾到頂」。

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