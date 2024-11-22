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中鋼看好市場6大正向訊號 發展策略「在強不在大」

2024/11/22 19:40

中鋼看好高利率、高通膨環境已開始降溫，各國政府加強支出力道，建築業動能回升，鋼鐵市場已經浮現6大正向訊號。（資料照）中鋼看好高利率、高通膨環境已開始降溫，各國政府加強支出力道，建築業動能回升，鋼鐵市場已經浮現6大正向訊號。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭今日共同出席法人說明會，看好高利率、高通膨環境已開始降溫，各國政府加強支出力道，建築業動能回升，鋼鐵市場已經浮現6大正向訊號，中鋼發展策略「在強不在大」，除了鎖定開發精緻鋼品，同時聚焦高功能結構鋼，以及利基型電動車用超能效電磁鋼，並持續拓展能源產業與數位轉型。

黃建智指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）預測2024年全球鋼鐵需求175.1億噸、年減0.9%，2025年為17.72億噸、年增1.2%，較2024年需求增加近2060萬噸。觀察北美後續降息有利於增添經濟柴火，大選後公共工程重啟，2025年可望重返成長軌道，中國房市雖處低檔，但特定用鋼產業仍保持正成長動能，需求溫和修正。

黃建智提到，關於印度、東南亞受惠於基建升溫、外資湧入，今年、明年都是全球鋼市成長的領頭羊，歐洲則在高利率環境消退之下，製造業、建築業可望同步復甦。綜觀鋼市6大正向訊號，包括歐美鋼價盤整，中國連番推動利多政策，且各國透過貿易壁壘阻擋低價鋼品進口，加上美國聯準會啟動降息循環，川普當選之後貿易保護再起，以及全球製造業緩步復甦。

中鋼今年前10個月旗下高功能結構鋼銷售佔比達39%，超能效電磁鋼17.2%，精密鍛件用鋼14.3%，跨世代車用鋼13.6%，高值手工鋼具5.6%，先進合金碳鋼4.6%，綠色能源及家電用鋼4.6%，尖端超強韌鋼1.2%，由於政府對於住宅、工程結構安全性已加大關注，並推動相關法案，預期將有利於高功能結構用鋼中長期銷售，且台灣經濟持續成長也有助於整體出貨。

車用鋼品部分，中鋼將繼續開發跨世代先進高強度鋼（AHSS）及用料技術，提升現有客戶供應量，並致力開發新客戶。此外，集團正透過5G天車人機協作系統、業務部門商業智慧資料倉儲系統展開數位轉型，提升生產效益，同時拓展太陽光電與儲能系統，切入綠電銷售、儲能與技術服務領域，目標2033年的總建製量達到120MW以上，每年發電量1.3億度，創造7億元營收。

關於中鋼原訂攜手聯華神通集團旗下工業氣體供應商聯華林德，以6億元打造半導體產業需要的精良氖氣工廠，明年開始量產，由於市場價格已大幅走跌，不少客戶經過評估之後，認為使用進口氖氣更具成本效益，因此，中鋼已經中止相關計劃。

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