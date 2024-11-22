美新增近30家中國公司制裁黑名單 總數達100家

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，該機構靠科技來提高對強迫勞動的調查能力。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國拜登政府將禁止從近30家中國公司進口產品，理由是這些公司涉嫌與中國新疆地區的強迫勞動有關，這是自2022年法規生效以來最大規模的禁令清單擴展。

週五（22日）拜登政府計劃將29家公司添加到所謂的實體名單中，使總數達到100多家。

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《防止強迫維吾爾族人勞動法》（UFLPA）規定禁止從新疆進口大部分產品，新疆是維吾爾族和其他少數民族的家園，美國稱這些少數民族被當作強迫勞動而受到剝削。新疆地區是棉花、番茄和太陽能板組件等出口產品的重要生產地。

中國否認侵犯人權的指控，並表示美國法律干涉其內政。

大多數新被禁止的公司都在農業領域，但也有一些來自其他行業，包括鋁、鋰和其他金屬的採礦和冶煉。

國土安全部長亞歷杭德羅·馬約卡斯 （Alejandro Mayorkas）表示：追究侵犯人權行為的組織責任是我們的首要任務，而且這一力度從未如此強烈。國土安全部領導了一個處理此問題的跨部門工作小組。

週五的行動可能是拜登政府最後一項重大UFLPA措施之一。拜登總統於2021年簽署該法案，該法案在國會幾乎一致支持下成為法律，他的政府一直負責制定美國的執法方法。

UFLPA促使許多企業調查其供應鏈，否則將面臨貨物被拒絕進入美國的風險。根據美國海關和邊境保護局的數據，自該法於2022年6月生效以來，截至11月1日，約36.6億美元的貨物至少被暫時封鎖。

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