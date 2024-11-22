台泥土地帳面價值逾600億 啟動台北、竹東、高雄資產活化

台泥今年3月正式成立台泥資產管理開發公司，積極活化土地資產，將聚焦於台北信義區、新竹竹東及高雄鼓山區3大土地資產開發案。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）總經理程耀輝今天在法說會上表示，台泥今年3月正式成立台泥資產管理開發公司，積極活化土地資產，將聚焦於台北信義區、新竹竹東及高雄鼓山區3大土地資產開發案。

程耀輝指出，台泥持有的土地資產帳面價值達602億元，其中投資性不動產土地面積達42萬坪，帳面價值達124億元，總公告現值為235億元；營業用土地及使用權資產帳面價值達478億元。

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台泥竹東土地開發案第1期已售出面積約6508.83坪，每坪50.5萬元，交易總金額約32.87億元，淨利達26.14億元，可望在今年底前完成認列，挹注獲利表現。

竹東其它2萬2922坪土地，未來將根據市場需求與區域發展，推動更多的活化計畫，目前正持續尋找合作夥伴中。

台泥在台北信義區的土地開發案位於信義區核心地帶，將結合台泥低碳水泥建材、超高性能混凝土（UHPC）、太陽能板、符合RE100 標準與 EnergyArk 光充儲系統的商辦大樓。

高雄鼓山土地開發案短期土地將借用高雄市政府規劃公共停車場、登山步道與滯洪池，長期計畫開發案面積約10萬坪，希望打造自然共存社區典範，實現生態保育與經濟發展雙贏。

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