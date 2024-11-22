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AI商機帶動 韓國取代日本成台灣最大入超國

2024/11/22 19:07

財政部統計，今年1-10月我國對南韓入超181億美元。（財政部提供）財政部統計，今年1-10月我國對南韓入超181億美元。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，今年1-10月我國對南韓出口168億美元（占總出口4.3%）、年增11%，自韓進口349億美元（占總進口10.8%）、創歷史新高，年增50%；出、進口相抵，對韓入超181億美元，提前刷新歷年紀錄，且超越日本入超167億美元，首度成為我最大入超來源國。

財政部指出，南韓為我國第5大出口市場（次於中港、美國、日本及新加坡）、第4大進口來源（次於中港、美國及日本），雙方經貿往來熱絡，我對南韓貿易長期處於入超狀態；近來在AI供應鏈分工運作下，台、韓互動更見增溫，今年1-10月我國對南韓出口168億美元、年增11.0%，自韓進口349億美元、年增50%，對韓入超181億美元，提前刷新歷年全年新高，且成為我最大入超來源國。

財政部表示，我國與南韓同為出口導向的經濟體，產業結構頗為相似，相互進出口的主要貨品多有重疊，均以電子產品為大宗，石油煉製品也占一席之地。如以入超貨品觀察，前10月對南韓入超前5大貨品，合計占我對韓總入超8成6，其中排名首位的積體電路入超高達129億美元、占71.3%，主因南韓在記憶體擁有領先優勢，以及此波AI商機中，雙方同為輝達關鍵元件合作夥伴，其大量供應DRAM給國內廠商進行封裝整合所致。

另，南韓煉油產業頗具規模，加上儲油設施完備，我自韓進口柴油、半精煉石油

增加，致石油煉製品入超8億美元、占4.3%居次；電腦零附件、環烴（用於工業塑料之對二甲苯、苯等）同為持續入超貨品，金額在6、7億美元；鋼鐵結構物因今年以來我國為建置離岸風場，自南韓採購的鋼鐵製塔及格狀桅桿呈倍數成長，入超金額擴增為5億美元。

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