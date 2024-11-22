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格棋化合物投資57億 蓋第三類化合物半導體新廠

2024/11/22 18:37

投資臺灣事務所今（22）日通過五家企業擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝，資料照）投資臺灣事務所今（22）日通過五家企業擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今（22）日通過五家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的康克玻璃，根留企業方案的台灣肥料，以及中小企業方案的格棋化合物半導體、允晟照明、瑞康國際，格棋將投資57億元在中壢建新廠。

格棋化合物半導體專業從事碳化矽長晶及加工，主要產品包括6吋及8吋N型晶體，應用於電動車及能源基礎建設領域。面對全球市場對碳化矽晶體供不應求的挑戰，格棋化合物半導體將投資逾57億元於中壢工業區興建新廠房及擴建產線，新廠完成後，將可增加363個本國就業機會，並有望持續創造更多價值，推動本地產業升級。

康克玻璃專注於玻璃深加工及出口燈飾玻璃，廣泛應用於家具、建築等領域。為因應未來事業發展需求及解決產業升級的瓶頸，康克玻璃於新北市八里區投資近4億元新建廠房，導入物聯網系統，並增購四邊自動粗磨機、新型強化爐及自動倉儲等設備，將原有生產線升級為智慧化，以提升產能及精密度。

台灣肥料是臺灣最大的肥料生產商，每年供應國內市場約70萬公噸肥料，佔國內總需求量的七成。因應全球低碳能源發展需求，台灣肥料投資30億元在臺中港科技產業園區擴建兩座液氨儲存槽，導入能源管理系統（EMS），提升營運管理與能源效率。

允晟照明係屬展晟照明集團旗下公司，目前在臺灣擁有超過2500個經銷夥伴，允晟照明為進一步響應綠色永續發展，計畫投資近8億元在新北國際AI+智慧園區興建新廠房及擴建倉庫，導入自動化倉儲系統，與太陽能板及循環回收系統，規劃取得綠建築標章，致力於將照明實現於綠能科技的應用，響應臺灣淨零轉型的目標。

瑞康國際是臺灣鍋具業的領導品牌，專注於創新研發多功能節能鍋具，為應對市場需求及提升運營效率，瑞康國際投資近6億元於關渡設立「智慧化旗艦門市」，並於三芝建設「智慧化自動倉儲物流中心」，倉儲物流中心除了導入自動化立體貨架系統（AS/RS）與智慧倉儲管理系統（WMS），顯著提升存貨容量，並配備智慧溫溼度控制系統，確保產品品質。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1573家企業超過2兆3831億元投資，預估創造15萬5441個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有319家臺商投資約1兆3009億元，創造8萬8431個就業機會。

「根留臺灣企業加速投資行動方案」有196家企業投資約5738億元，創造2萬8519個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1058家中小企業投資約5084億元，帶來3萬8491個就業機會；後續尚有52家企業排隊待審。

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